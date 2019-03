6 innovations et technologies d’avenir surprenantes à SXSW

AUSTIN, Texas — Des simulateurs, des robots, des technologies de réalité virtuelle et des applications qui s’intègrent à nos vies.

Ce ne sont que quelques-unes des technologies présentées par les finalistes du concours des prix pour l’innovation interactive dans le cadre du festival South by South West à Austin au Texas, qui récompense les développements technologiques les plus excitants de l’année. Les grands gagnants seront nommés lundi soir pendant un gala.

Voici un aperçu de six inventions qui pourraient s’intégrer à vos vies dans les prochaines années.

Un clavier… sans clavier

La compagnie Tap propose un appareil qui s’enfile sur les mains et qui, par l’entremise d’une connexion Bluetooth, vient remplacer les claviers et les souris d’ordinateur. Les cinq bagues interconnectées sont chacunes munies de capteurs et transmettent les lettres associées au positionnement de chaque doigt à votre ordinateur ou vos appareils mobiles, comme si vous tappiez sur un clavier. Un capteur placé sur le côté du pouce permet de faire bouger le curseur.

TapWithUs.com

Un manteau toujours à la bonne température

Le manteau Mercury créé par la compagnie de vêtements intelligents Ministry of Supply pourrait certainement trouver preneurs au Canada. Le manteau qui se détaille à 495$ US se démarque par son imperméabilité et sa capacité à se réchauffer à une température précise que vous aurez choisi. De petites plaques de fibre de carbone sont insérées dans le dos et les poches du manteau et génèrent jusqu’à 10 watts de capacité de chaleur. La température peut être contrôlée grâce à une application mobile ou par contrôle vocal avec le système d’assistance Alexa d’Amazon. L’application, dotée d’un algorithme, garde aussi en mémoire aussi les préférences de l’utilisateur et ajuste la température du manteau selon le degré d’activité de la personne qui le porte.

Ministryofsupply.com

Jamais seul, grâce à un petit médaillon

Vous marchez seul, dans un endroit sombre et vous vous sentez inquiet? La compagnie torontoise Seam Technic a développé un petit médaillon disponible en deux couleurs qui vous tiendra compagnie. Le médaillon «Lotus» est muni d’une connexion Bluetooth qui communique avec votre cellulaire, et ce, même s’il se trouve dans votre sac. Il peut être porté en épinglette, dans un collier ou un bracelet de montre. Le micro interne permet aux usagers d’utiliser des systèmes d’assistance virtuelle, de faire des appels, et d’enregistrer ce qui se passe autour. Il est aussi possible d’ajouter jusqu’à cinq proches via l’application, que vous pourrez contacter directement en cas de problème. Votre localisation sera immédiatement transmise et l’audio enregistré par «Lotus» sera diffusé simultanément à ceux-ci.

Seamtechnic.com

Une localisation plus précise

Est-ce qu’on se rencontre devant ou derrière l’édifice? Dans quel coin précis du stationnement avez-vous laissé votre voiture? What3words présente un système de localisation d’une rare précision qui pourrait régler ce genre de problème. Cette nouvelle offre de géolocalisation, qui est déjà disponible dans une application et dans les voitures de marque Mercedes-Benz, a essentiellement redessiné la carte du monde en la découpant en carrés de trois mètres. Chaque carré est associé à une adresse unique de trois mots que l’on peut rechercher dans une application et qui est partageable à d’autres utilisateurs, offrant plus de précision sur l’endroit recherché.

W3w.co

Un petit canard pour les enfants souffrant de cancer

Le petit canard en peluche robotisé de la compagnie Aflac fait coin-coin, picosse, clique et claque. Jusque là rien d’innovant. Mais il permet aussi aux jeunes enfants souffrant de cancer de partager leurs émotions et de faire des exercices de relaxation. Des capteurs intégrés dans le petit robot lui permettent de bouger et de répondre au toucher des enfants. Un capteur principal, qui se trouve sur la poitrine de la peluche, permet aux jeunes de faire réagir le canard grâce à des jetons représentant chacun une émotion. Par exemple, un jeton triste ou anxieux signalera au canard de débuter un exercice de relaxation et de respiration. Le canard peut aussi porter un port cathéter. Celui-ci déclenche une simulation de doux battements de cœur dans le canard. De plus, les canards peuvent se repérer entre eux et favoriser le développement social des jeunes en milieu hospitalier.

Aflachildhoodcancer.org

Une simulation pour les chirurgiens

Le coût de formation des médecins chirurgiens qui doivent développer leurs habiletés sur des cadavres ou des mannequins demeure assez coûteux. La compagnie Fundamental Surgery a développé un programme de simulation de chirurgie qui, accompagné d’un outil, imite la sensation ressentie quand quelqu’un plonge un scalpel dans la peau d’un patient ou la résistance des forceps qui s’agrippent à un os, par exemple. Le programme est disponible sur toutes les plateformes de réalité virtuelle et permet aux chirurgiens de prendre part à plusieurs opérations qui prennent des tournures variées en fonction du travail à réaliser. La compagnie offre présentement quatre opérations, mais souhaite éventuellement permettre aux médecins de tester les opérations de leur choix.

Fundamentalsurgery.com