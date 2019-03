Air Canada et WestJet seront affectés par l’interdiction du 737 Max 8

MONTRÉAL — Les deux plus grandes lignes aériennes au Canada s’apprêtent à subir les contrecoups financiers de la décision du ministre des Transports, Marc Garneau, d’interdire de vol tous les Boeing 737 Max 8 de l’espace aérien canadien en raison de problèmes de sécurité.

La flotte d’Air Canada est composée de 24 avions Boeing 737 Max 8, tandis que celle de WestJet Airlines en compte 13. Les transporteurs utilisent quotidiennement ces avions sur des liaisons, notamment entre Vancouver et Calgary, Vancouver et Montréal, et Montréal et Los Angeles.

Marvin Ryder, professeur adjoint de marketing à l’Université McMaster, estime que l’interdiction visant les Max 8 coûterait aux deux compagnies aériennes 100 millions $ collectivement au cours des 10 premiers jours.

Les actions d’Air Canada et de WestJet ont immédiatement réagi à l’annonce de M. Garneau, reculant respectivement de 1,06 pour cent et de 1,46 pour cent à la Bourse de Toronto. Avant l’annonce, leurs titres avaient cédé 3,4 pour cent et 2,5 pour cent, respectivement, entre la fermeture de vendredi et l’ouverture de mercredi. L’écrasement d’un avion Max 8 d’Ethiopian Airlines, qui a coûté la vie aux 157 personnes qui se trouvaient à son bord, a eu lieu dimanche.

Boeing, qui construit le 737 Max 8, a vu son action chuter de plus de 11 pour cent en Bourse, ce qui représente une perte de plus de 26,6 milliards $ US.

Plus de 40 pays ont bloqué ou interdit le Max 8 de leur espace aérien depuis l’écrasement, pour des raisons de sécurité et en raison de possibles similarités avec un incident survenu le 29 octobre, qui a vu le même type d’avion plonger dans la mer de Java, faisant 189 morts.