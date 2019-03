Salon du bateau et Salon Plein air, chasse et pêche à ExpoCité de Québec

QUÉBEC — Le Salon Plein air, chasse, pêche et camping de Québec et le Salon du bateau de Québec ont lieu jusqu’à dimanche au Centre de Foires ExpoCité.

Les événements qui rassemblent plus de 240 exposants proposent 80 destinations nature à l’approche de l’été, des kiosques sur les véhicules tout-terrain (VTT), les embarcations nautiques et des nouveautés pour les amateurs de chasse, de pêche et de nautisme.

Les visiteurs pourront assister à plus de 65 conférences en continu sur des sujets variés, dont la pêche au doré et à la truite, la chasse à l’orignal, les salines, le tir au pigeon d’argile et la survie en forêt, de même que la navigation de nuit et les techniques d’ancrage pour les amateurs de nautisme.

Une expérience de chasse aux canards sera présentée aux visiteurs et les habiletés des chiens rapporteurs seront en démonstration tout le week-end. Les plus jeunes auront notamment l’opportunité de participer à un tournoi de pêche et à tirer des flèches au tir à l’arc.

Les pêcheurs pourront se familiariser avec une motomarine conçue et fabriquée en usine pour la pêche qui est munie d’un système de navigation et d’un sonar, ce qui permet de naviguer dans des endroits pratiquement inaccessibles avec un bateau de pêche classique.

Un drone sous-marin portatif sera présenté au public. Il est doté d’une caméra 4k UHD et d’ampoules DEL de 1200 lumens, ce qui lui permet de capter des séquences et des images de haute qualité même à plus de 300 pieds de profondeur. Quant à la Spydro, qui vient à peine de faire son entrée sur le marché canadien, il s’agit d’une caméra de pêche intelligente qui capte de courtes vidéos des prises et les synchronise avec un appareil mobile.

Le Salon présentera aussi un véhicule en aluminium ultraléger, le Go, dont le poids est de 381 kg. Il a la propriété de se convertir d’une remorque utilitaire en un transporteur d’équipements ou une tente à plateforme. Il convient, dit-on, à tous les types de véhicules automobiles.

Les lieux d’exposition sont ouverts ce vendredi, de 11h00 à 21h00, samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 17h00. Le prix de l’admission générale a été fixé à 14 $ mais il y a des tarifs spéciaux pour les étudiants, les aînés et les enfants.

La Presse canadienne