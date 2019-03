Budget provincial: travailleurs, immigrants, IQ et sièges sociaux dans la mire de la CAQ

QUÉBEC — En plus de consacrer plus de 1,7G$ pour stimuler la participation au marché du travail dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, le premier budget du ministre des Finances Eric Girard précise certaines orientations du gouvernement Legault entourant Investissement Québec (IQ) et la question de la protection des sièges sociaux.

Parmi le bouquet de mesures au menu dans le document déposé jeudi, le gouvernement du Québec, qui nage dans les surplus, octroie également des millions de dollars au secteur de l’intelligence artificielle en plus de bonifier le congé fiscal pour les grands projets d’investissement dans les régions.

Repousser sa retraite

Avec un taux de chômage historiquement bas de 5,5% l’an dernier, Québec mise sur les travailleurs âgés de 60 ans et plus et l’intégration des nouveaux arrivants dans l’espoir d’atténuer la problématique de la main-d’oeuvre, qui affecte la quasi-totalité des entreprises de la province.

Le budget Girard consacre 892M$ sur cinq ans à des mesures pour inciter les gens plus expérimentés à continuer à travailler ainsi que 730M$ à l’intégration et la formation des immigrants.

Ainsi, Québec abaisse d’un an, soit à 60 ans, l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt non remboursable aux travailleurs d’expérience. Près de 44 000 nouveaux travailleurs pourront en bénéficier.

La baisse d’impôt maximale serait de 1500$ pour un employé de 60 ans et variera de 150$ à 1050$ pour ceux âgés de 61 à 64 ans.

«Cette mesure devrait profiter à quelque 158 000 travailleurs dès 2019», a souligné M. Girard, en point de presse, dans le cadre de la présentation de son budget.

On veut également inciter quelque 34 000 petites et moyennes entreprises à embaucher ces travailleurs expérimentés. Québec propose une diminution des cotisations sur la masse salariale pouvant atteindre un maximum de 1250$ pour les travailleurs de 60 à 64 ans et un plafond de 1875$ pour les employés de plus de 65 ans.

En ce qui a trait aux nouveaux arrivants, le «nouveau parcours» prévoit des mesures de 730M$ destinées à l’intégration, la francisation, le soutien aux collectivités et l’accompagnement des entreprises, notamment.

Congé fiscal en région

Un plus grand nombre de projets destinés aux régions devraient pouvoir bénéficier d’un congé fiscal puisque le ministre des Finances réduit le seuil d’admissibilité de 25M$, à 50M$.

Cette mesure, qui avait été annoncée en 2013, prévoit une aide fiscale correspondant à 15% des dépenses admissibles sous la forme d’un congé de 15 ans sur le revenu provenant d’activités admissibles. Elle offre également une pause de 15 ans des cotisations d’un employeur au Fonds des services de santé.

Le gouvernement Legault estime que cette mesure devrait favoriser la réalisation de projets totalisant 800M$ au cours des «prochaines années». Des régions comme l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay—Lac-Saint-Jean sont notamment dans la mire de Québec.

IQ plus présente

Le bras financier de l’État québécois bénéficiera d’une bonification de 1G$ de son capital-actions, qui atteindra 5G$, pour «intervenir davantage auprès des entreprises à partir de ses fonds propres», en octroyant des prêts ou grâce à des prises de participations dans divers projets.

Si le budget annonce les couleurs du gouvernement Legault, il faudra toutefois attendre la refonte du mandat de la société d’État, pilotée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, avant d’en savoir plus sur cette stratégie — probablement en avril, alors qu’un nouveau président-directeur général sera nommé incessamment.

À l’heure actuelle, les engagements d’IQ totalisent environ 3,17G$, d’après les informations fournies par les fonctionnaires du ministère des Finances.

De plus, dans le but d’englober les secteurs minier, forestier et des énergies vertes, le fonds Capital Mines Hydrocarbures — dont la capitalisation est de 1G$ — adoptera le nom de «Capital Ressources naturelles et Énergie».

Pour rester ici

Le gouvernement Legault, qui a déjà dit qu’il n’hésiterait pas à intervenir afin de protéger certains sièges sociaux d’une prise de contrôle étrangère, met aussi 1G$ dans une enveloppe destinée à l’accompagnement des «entreprises stratégiques» de la province — qui n’ont pas été identifiées dans le budget mais qui sont d’importantes compagnies.

Bien qu’une prise de participation dans une société d’envergure puisse s’avérer dispendieuse, M. Girard a estimé que la somme figurant dans le budget était un bon point de départ.

«Nous ne travaillons pas seuls, a dit le ministre des Finances. La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est indépendante dans ses choix, a (environ) 300M$ sous gestion. Il s’agit de moyens supplémentaires et c’est important. On commence avec cela.»

Interrogé, M. Girard a reconnu qu’il était difficile de ne pas faire de lien avec la situation entourant SNC-Lavalin, qui a vu le cours de son action dégringoler après que les procureurs fédéraux eurent refusé de négocier un accord de réparation avec elle en plus d’être aux prises avec des difficultés financières.

La firme d’ingénierie établie à Montréal n’a pas d’actionnaire de contrôle, alors que la participation la plus importante — 20% — est détenue par la CDPQ.

«(L’enveloppe) pourrait être utilisée pour SNC-Lavalin, mais le programme n’a pas été conçu (pour l’entreprise)», a dit M. Girard.

De plus, une équipe stratégique dont le mandat sera de se pencher sur la protection des sièges sociaux verra le jour. Aucun échéancier n’a toutefois été dévoilé.

Encore une fois, il faudra attendre avant de connaître l’ensemble des modalités de cette nouvelle mesure, mais Québec souhaite intervenir rapidement, selon ce qui a été indiqué pendant le huis clos du budget.

Bien payés

On entend presque quotidiennement le premier ministre François Legault répéter sur toutes les tribunes qu’il désire créer des emplois bien rémunérés.

Pour y parvenir, le budget propose 380M$ au cours des cinq prochaines années destinés à des «projets innovants», alors que 329M$ seront consacrés à l’accélération de l’intelligence artificielle.

En ce qui a trait aux projets qualifiés d’innovants, on allongera 320M$ étalés sur cinq ans pour la décontamination de terrains, la construction d’infrastructures publiques ainsi que la mise en valeur de terrains «stratégiquement situés» et qui présentent un potentiel de développement intéressant.

Quelque 220M$ sont destinés à l’est de Montréal, Québec, Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil Sherbrooke, Trois-Rivières et de Saguenay. Cent millions de dollars iront à des projets «à venir».