La campagne électorale albertaine n’a pas offert l’affrontement titanesque prévu

EDMONTON — La campagne électorale albertaine promettait un affrontement titanesque d’idées et d’idéologies entre deux candidats connus à l’échelle nationale. Les électeurs ont toutefois plutôt eu droit à une série d’attaques acerbes et de distractions, en plus d’une apparition surprise de la GRC.

Rachel Notley marquera l’histoire mardi, alors qu’elle deviendra soit la première première ministre néo-démocrate de l’Alberta à être réélue ou la toute première chef d’un parti albertain à n’avoir pas réussi à renouveler un mandat à sa première tentative.

Une victoire pour les conservateurs unis de Jason Kenney, que prédisent les sondages, signifierait un retour au centre-droit pour l’Alberta, où la province s’est logée pour la majeure partie du dernier demi-siècle.

Mme Notley a fait campagne sur sa volonté de continuer à bâtir l’Alberta malgré une période difficile causée par les faibles prix du pétrole.

Mais en dehors des promesses d’élargir le réseau de garderies subventionnées et de suivre le rythme de la croissance démographique et de l’inflation pour ce qui est des dépenses en santé et en éducation, sa campagne s’est plutôt appuyée sur des attaques intenses contre la personnalité de M. Kenney.

La campagne a inclus des sites web et des discours dans lesquels étaient soulignées des déclarations antérieures de Jason Kenney contre l’avortement et le mariage homosexuel et sa promesse, dans cette campagne, de supprimer certaines protections pour les étudiants gais dans les écoles.

«M. Kenney n’est pas franc avec les Albertains quand il parle de l’idée que son parti accepte et soutient les membres de la communauté LGBTQ. Il ne le fait pas», a déclaré Mme Notley, lors du débat entre les chefs des partis.

M. Kenney a de son côté attaqué les quatre années où le gouvernement Notley a dépensé sans compter, estime-t-il, en plus de critiquer la taxe sur le carbone et les milliards de dollars empruntés pour financer des projets d’immobilisation et des dépenses de programmes.

Il a utilisé le premier ministre Justin Trudeau comme une arme, faisant souvent référence à une «alliance Notley-Trudeau», qui, a-t-il déclaré, a mis à genoux le secteur pétrolier et gazier de l’Alberta.

Mme Notley, pour sa part, a déclaré que la stratégie de «riposte» de M. Kenney, notamment en traduisant Justin Trudeau en justice pour la taxe fédérale sur le carbone et sa législation sur l’énergie, a été un théâtre politique cynique et, en fin de compte, voué à l’échec.

M. Kenney a de plus dû composer avec les controverses ayant entouré certains membres de son équipe.

Caylan Ford, conseiller politique formé à Oxford et sans doute le plus brillant des candidats vedettes de M. Kenney, a démissionné à la veille de la campagne pour des commentaires jugés favorables au nationalisme blanc.

Eva Kiryakos a démissionné avant la date limite des candidatures pour ses commentaires sur les musulmans et les toilettes non genrées.

Mark Smith, le porte-parole du caucus en matière d’éducation, s’est excusé, mais n’a pas quitté la campagne en lien avec un discours antiavortement et homophobe prononcé des années auparavant.

M. Kenney a également dû composer avec des enquêtes de la part de la GRC et du commissaire aux élections en lien avec des allégations de fraude et de blanchiment d’argent dans la course à la direction du Parti conservateur uni, qu’il a remportée en 2017.

De plus, le corps policier national s’est rendu au bureau de Peter Singh, candidat de l’UCP à Calgary, la semaine dernière, pour saisir un disque dur et d’autres articles liés à son travail.

M. Singh a nié tout acte répréhensible et déclaré que les articles avaient été retournés, mais n’a pas répondu aux questions concernant la nature de l’enquête de la police.

Selon l’experte en sondage Janet Brown, de Calgary, l’affrontement marquant opposant M. Kenney à Mme Notley n’a jamais eu lieu.

«C’était censé être une bataille de titans et ce fut plutôt deux campagnes assez horribles», a déclaré Mme Brown.

«D’un côté, M. Kenney a dû éteindre plusieurs feux, était toujours amené loin de son message. De l’autre côté, le NPD ne faisait qu’attaquer M. Kenney et a rarement pris le temps de raconter sa propre histoire.»

Dean Bennett, La Presse canadienne