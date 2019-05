Le chroniqueur Richard Martineau s’est entendu à l’amiable avec Ricochet

MONTRÉAL — Richard Martineau a accepté de régler à l’amiable la poursuite en diffamation qu’il avait intentée contre le média électronique Ricochet, qui avait publié une fausse notice nécrologique du chroniqueur.

La Cour supérieure devait entendre la poursuite de M. Martineau contre Ricochet mercredi, mais le différend s’est finalement réglé à l’extérieur des tribunaux.

Selon un communiqué de Ricochet transmis mardi soir, les deux parties ont accepté de tourner la page sur leur conflit. Dans un article publié sur le site de Ricochet, le média dit ne pas avoir eu à s’excuser, ni à verser un montant à M. Martineau.

L’affaire remonte à novembre 2016. L’historien Marc-André Cyr avait alors écrit une fausse notice nécrologique du chroniqueur, dans laquelle il critiquait vertement ses idées et ses différentes prises de position.

Huit mois après la publication du billet, Richard Martineau avait déposé une poursuite contre Marc-André Cyr, le caricaturiste Alexandre Fatta et le média Ricochet. Il jugeait que MM. Cyr et Fatta avaient «dépassé les limites de la liberté d’expression et du simple débat d’idées» en «glorifiant la mort» de M. Martineau. Celui-ci réclamait 350 000 $ en dommages et intérêts.

Sur sa page Facebook, le chroniqueur a expliqué mardi avoir pris cette décision «afin d’éviter un long procès, qui, vu le climat de polarisation existant, se serait transformé en cirque et en duel à finir entre la gauche et la droite».

«Je ne crois pas que nous ayons besoin de ce genre d’affrontement public actuellement, le climat étant déjà beaucoup trop hystérique comme c’est là.»

Dans son éditorial publié sur le site de Ricochet, la responsable de l’information Gabrielle Brassard-Lecours a crié victoire.

«Il y en a un qui a eu peur. Qui, de toute évidence, ne voulait pas être confronté à ses propres contradictions. Qui n’était visiblement pas capable de justifier ses dommages prétendus, encore moins la somme de 350 000 $ exigée en compensation de ceux-ci», a-t-elle écrit.

«Depuis le début de cette aventure, nous nous sommes montrés plus raisonnables et matures que lui, malgré tous les dommages que nous subissons à cause de cette poursuite depuis trois ans. Les tribunaux ont mieux à faire que d’entendre des poursuites futiles. Nous sortons de cette histoire vainqueurs, et la tête haute.»

En entrevue avec Métro, elle désigne que son entreprise à été bloqué de financement institutionnel depuis la poursuite de Richard Martineau. « Il n’y a aucune institution qui voulait nous financer parce qu’on était une entreprise à risque », explique-t-elle. La journaliste indépendante ajoute qu’elle a passé plus de 300 heures sur cette cause. « C’est des heures que j’ai passées à ne pas gagner ma vie », admet-elle.

Questionnée sur les motifs de Richard Martineau concernant sa décision de ne plus la poursuivre, Madame Brassard-Lecours n’est doute de même pas impressionné. « Ça me fait bien rire qu’il dise qu’il ne voulait pas faire ce débat-là pour polariser davantage les positions et le climat social du Québec […] c’est comme si lui ne faisait pas ça chaque jour de sa vie ».

Ayant longtemps plané sur la survie de son média depuis la poursuite, l’entrepreneur espère maintenant avoir plus de temps à dédier à Ricochet. « C’est un gros soulagement de pouvoir enfin regarder vers l’avant sans avoir peur de disparaître, on peut maintenant miser sur des projets à plus long terme et investir dans du contenu », estime-t-elle.

Marc-André Cyr ne regrette rien

Marc-André Cyr confie à Métro qu’il n’a jamais vraiment eu peur de la poursuite de Richard Martineau. « Pour moi cette poursuite n’avait aucun sens pour un chroniqueur qui passe son temps à cracher à la figure des sans-voix de la province », martèle-t-il.

L’historien ne regrette pas la chronique qu’il lui a valu une poursuite de 350 000$. « La faiblesse de cette chronique-là est qu’elle ne faisait pas assez d’analyses sur le populisme de Martineau et autres et je l’ai échappé un peu à m’en prenant strictement à Martineau, mais sur le fond je ne le regrette pas » admet-il.

Pour Marc-André Cyr les prises de position de Martineau sur la liberté d’expression et la censure sont paradoxales. « Parait-il que c’est permis dans la société de censurer des personnes à coup de 350 000$ quand on est riche et qu’on a le pouvoir de faire taire la dissidence […] c’est absolument n’importe quoi, on se sert de la liberté d’expression et de la cheaptocensure pour mieux faire valoir ses points et diviser la société et taper sur les sans-voix » affirme-t-il.