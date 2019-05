Rougeole: les autorités de santé publique de Montréal craignent une contagion

MONTRÉAL — Les autorités de santé publique de Montréal lancent un appel dans l’espoir de juguler une possible éclosion de rougeole dans la métropole.

Des centaines de personnes auraient potentiellement pu être exposées à la maladie entre samedi et mardi dernier.

On a dénombré, depuis le début de l’année, sept cas de rougeole à Montréal, mais les cinq premiers étaient des cas d’exposition à la maladie à l’extérieur du pays. Cette fois, deux cas secondaires ont été identifiés, c’est-à-dire deux cas de personnes qui l’ont contractée après avoir été en contact avec une personne infectée arrivant de l’extérieur.

L’un de ces cas est un membre de la famille d’un enfant infecté à l’extérieur du pays et la situation a pu être contrôlée rapidement en isolant toute la famille le temps requis.

Le deuxième cas est plus étonnant: il s’agit d’un membre du personnel soignant qui a traité l’enfant. Cette personne a été vaccinée contre la rougeole, mais elle représente un des très rares cas où le vaccin n’a pas fourni l’immunité escomptée. Le vaccin est efficace à 85 pour cent après la première dose et à 95 pour cent après la seconde.

Cette personne a fréquenté, samedi, dimanche et mardi, six endroits (voir liste ci-dessous), dont une école, un restaurant, un hôtel et une garderie, d’où un potentiel d’exposition de quelques centaines de personnes.

Les personnes qui sont à risque et qui se sont trouvées à ces endroits aux mêmes heures que la personne infectée ont jusqu’à samedi pour recevoir une dose d’immunoglobuline à titre préventif et jusqu’à mardi pour recevoir un vaccin dans les cas où cette procédure pourrait avoir l’efficacité requise. Étant donné le moment d’exposition, le potentiel de contracter la maladie existe jusqu’au 14 juin; si aucun symptôme n’est apparu d’ici là, il n’y a plus de risque après cette date.

Les personnes qui sont nées avant 1970 ne sont pas considérées à risque, tout comme celles nées après 1970 qui ont été vaccinées.

_____

Liste des endroits et des heures visés

Samedi 11 mai

– École des Sources (Iranian Cultural Society of the West-Island), 2900, rue Lake, Montréal, de 12h00 à 13h05

– Tim Hortons, 3760, boul. des Sources, Montréal, de 12h15 à 13h25

– Banque Royale, 4400, boul. des Sources, Montréal, de 12h25 à 13h35

– Esthéticienne Manju beauté, 3637, boul. des Sources, Montréal, 14h00 à 17h00

Dimanche 12 mai

– Hôtel Courtyard Mariott (hall d’entrée et piscine), 7000, place Robert-Joncas, Montréal, 16h00 à 17h30

Mardi 14 mai

– Garderie Aventuriers d’Outremont, 196, ch. Bates, Ville Mont-Royal, 16h30 à 17h35

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne