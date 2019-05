Marche de solidarité avec les «lockoutés» d’ABI; les propos de Legault déçoivent

MONTRÉAL — Des syndiqués de partout au Québec, de l’Ontario et même des États-Unis convergent samedi vers Trois-Rivières pour participer à une grande marche de solidarité avec les familles des «lockoutés» de l’Aluminerie de Bécancour (ABI), dont le conflit de travail s’étire depuis près d’un an et demi.

Si les prévisions de pluie ne semblaient pas décourager les organisateurs de l’événement, on ne pouvait pas en dire autant face aux récents propos du premier ministre François Legault à Washington, en marge d’une rencontre avec le pdg d’Alcoa Roy Harvey, qui ont eu l’effet d’une douche froide sur le syndicat des Métallos qui représente les travailleurs d’ABI mis en lock-out par l’employeur le 11 janvier 2018.

«Je pense qu’en prenant parti pour l’employeur dans le cadre d’une négociation et en s’attaquant au syndicat, M. Legault ne joue pas le rôle d’un premier ministre qui devrait être neutre et représenter tous les Québecois» a dit d’un ton calme , mais visiblement déçu le président du syndicat de l’usine ABI, Clément Masse, en entrevue à La Presse canadienne quelques heures avant quelques heures avant la marche.

«On sait que M. Legault a déjà été chef d’entreprise, mais je trouve ça dommage qu’il mette ainsi de la pression sur les travailleurs» a -t-il laissé tomber.

Selon le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, il ne fait nul doute que «le premier ministre est très mal informé de la négociation».

«L’employeur veut transformer ces emplois en des emplois de moins bonne qualité en ayant recours à de la sous-traitance, soutient Clément Masse. Notre syndicat veut protéger ces emplois de qualité et le gouvernement de M. Legault devrait faire la même chose, d’autant plus que c’est une entreprise qui profite de l’électricité à rabais au Québec».

Jusqu’à présent, toutes les tentatives de médiation n’ont rien donné et aucune nouvelle rencontre n’était prévue entre les deux parties.

M. Masse reconnaît donc que la situation est très difficile pour les familles des quelque 900 travailleurs qui sont encore touchés par ce conflit. Ils étaient 1030 lorsque le lock-out a été décrété, mais il y a eu une centaine de départs à la retraite depuis, a-t-il expliqué.

Selon Clément Masse, c’est l’employeur qui réclame des concessions, et de plus en plus de concessions à chaque rencontre qui porte sur le renouvellement de la convention collective, tout en refusant de négocier.

«Ce conflit-là n’est pas raisonnable. L’employeur doit respecter les travailleurs et négocier de bonne foi.»

Plusieurs leaders syndicaux comptent ajouter leur voix à celle de M. Masse ce samedi à Trois-Rivières, notamment lors de discours prévus avant et après la marche dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières, peu avant l’heure du dîner.

Alcoa détient 75 pour cent de l’Aluminerie de Bécancour et Rio Tinto l’autre 25 pour cent.

Helen Moka, La Presse canadienne