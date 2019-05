L’étudiant le plus polyglotte au pays parle pas moins de 19 langues

MONTRÉAL — Quand Georges Awaad répond au téléphone, il lâche un «allo» poli, mais il peut aussi bien saluer son interlocuteur en arabe, en anglais, en japonais ou dans l’une des 15 autres langues qu’il maîtrise.

Âgé de 20 ans, l’étudiant en linguistique de Montréal parle déjà 19 langues différentes, qu’il a apprises, la plupart du temps, par une combinaison de vidéos internet, de chansons et de conversations.

«Je suis une personne très auditive, alors j’essaie de m’exposer autant que possible à la langue, en écoutant de la musique, des vidéos, des films si je les trouve, et en écoutant des conversations et en en partageant avec des amis», raconte-t-il.

M. Awaad parle également le mandarin, l’espagnol, le portugais, l’italien, l’allemand, le russe, l’hébreu, le roumain, le suédois, le géorgien, l’arménien, le cantonais, le coréen, le néerlandais et même l’espéranto. Sa langue maternelle est le français.

Très tôt, il a commencé à aimer le son de différentes langues. Son véritable intérêt est né vers l’âge de 10 ans quand il a demandé à ses grands-parents arabophones de l’aide à améliorer ses connaissances.

«J’ai dit à mes parents que j’aimais vraiment apprendre avec mes grands-parents. Ils m’ont répondu qu’il existait des sites en ligne où on peut apprendre plus de langues.»

Ses parents l’ont dirigé vers Google Traduction. Il est rapidement devenu accroc, narre l’étudiant.

Selon la plateforme d’apprentissage en ligne Babbel, George Awaad est peut-être l’étudiant le plus polyglotte au Canada.

Conjointement avec Student Life Network, Babbel a lancé une recherche plus tôt cette année pour trouver les étudiants parlant le plus de langue au pays. M. Awaad a été le choix du jury, l’impressionnant par les deux séries de vidéo présentant ses prouesses linguistiques.

«Nous sommes extrêmement impressionnés par la maîtrise des langues de Georges, en particulier pour un homme aussi jeune», s’enthousiasme Ted Mentele, un rédacteur en chef de l’équipe Didactique chez Babbel.

Malgré tout, M. Awaad ne pense pas avoir des compétences si exceptionnelles pour apprendre les langues. Son secret ? Il trouve cela amusant.

«C’est plus une passion pour moi, profère-t-il. C’est plus facile pour moi de faire l’effort d’apprendre parce que j’aime ça vraiment. Cela ne me donne pas l’impression de travailler.»

L’étudiant a du mal à identifier exactement ce qu’il aime le plus à propos des langues. Au début, il adorait les différents sons et les inflexions, mais en vieillissant, il a compris comment elles lui permettaient de nouer de nouvelles relations et d’explorer de nouvelles cultures de manière plus complète.

À titre d’exemple, il relate qu’il a pu servir d’interprète pour sa famille lors d’un voyage au Japon. Il s’est également fait de nombreux nouveaux amis dans sa quête d’interlocuteurs.

«Cela a commencé à me montrer à quel point l’apprentissage d’une nouvelle langue peut ouvrir votre esprit et votre cœur à de si nombreuses personnes dans le monde et à de nouvelles cultures. On peut comprendre le monde tellement mieux et à un niveau beaucoup plus profond.»

M. Awaad affirme que ses langues de prédilection sont sans doute le mandarin et le géorgien, en partie parce que leurs structures sont très différentes de l’anglais et du français.

Il souhaite obtenir un diplôme en linguistique à l’Université McGill avant d’entreprendre une maîtrise et un doctorat.

Il espère également pouvoir apprendre d’autres langues.

Actuellement, il travaille sur un projet visant à documenter une langue maya parlée dans le nord du Guatemala et le sud du Mexique. Il dit qu’il commence déjà à comprendre les mots et les phrases.

«C’est la prochaine langue sur ma liste.»

Morgan Lowrie, La Presse canadienne