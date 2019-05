Les musiciens applaudissent les nouvelles règles en matière de transport aérien

MONTRÉAL — Les musiciens applaudissent les nouvelles règles qui obligeront les transporteurs aériens canadiens à accepter les instruments de musique à bord des avions et qui responsabilise ces derniers face à l’intégrité de ces mêmes instruments.

Le nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens promis par le ministre des Transports, Marc Garneau, entrera en vigueur le 15 juillet prochain et le lobbying de la Fédération canadienne des musiciens a été entendu.

Le Règlement contient en effet une obligation d’accepter les instruments de musique dans la cabine, s’ils leur taille permet de les placer dans un compartiment ou dans la soute à bagages s’ils sont trop volumineux.

De plus, les compagnies aériennes canadiennes devront offrir une solution de rechange lorsqu’un changement d’appareil fera en sorte qu’un instrument ne peut être transporté dans l’autre appareil en raison de sa taille ou de son poids.

Le président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), Luc Fortin, s’est réjoui de cette nouvelle, notant que depuis le resserrement des mesures de sécurité dans les aéroports et les avions à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les musiciens étaient soumis à des variations de politiques selon les transporteurs ou même à l’humeur du moment de leur personnel.

De plus, les nouvelles dispositions ajoutent à cette obligation d’accepter les instruments les mêmes responsabilités que pour n’importe quel autre bagage de sorte qu’un instrument endommagé ou perdu exposera le transporteur à un dédommagement et des sanctions administratives.

Luc Fortin souligne que les refus de prendre des instruments étaient fréquents, de même que des bris ou les pertes.

Un musicien de Halifax, Dave Carroll, avait composé une chanson dont il avait tiré une vidéo après avoir vu sa guitare brisée durant le transport. Intitulée «United breaks guitars», la vidéo a touché une corde sensible puisqu’elle a été vue plus de 19 millions de fois, un succès qui a mené à deux autres vidéos et même à un livre «United Breaks Guitars: The Power of One Voice in the Age of Social Media» (United brise des guitares: le pouvoir d’une seule voix à l’ère des réseaux sociaux).

Malgré ces nouvelles dispositions, la Guilde recommande toujours fortement à ses membres d’assurer un instrument lorsqu’on l’emmène en voyage et de se doter d’un étui conçu pour le transport et les risques que cela comporte.

De même, la réglementation a ses limites, note son président, puisqu’elle ne s’applique qu’aux transporteurs canadiens et que la portée de ses obligations n’est pas claire dans le cas où un déplacement aérien implique une correspondance entre un appareil canadien et un appareil d’une autre juridiction.

Luc Fortin souligne par ailleurs que ces dispositions s’inscrivent dans ce qui s’apparente à un changement d’attitude chez les transporteurs aériens alors que American Airlines annonçait la semaine dernière qu’elle éliminait la lourde surcharge qu’elle imposait pour les instruments de musique.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne