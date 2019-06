Les Autochtones se préparent à la publication du rapport de l’ENFFADA

OTTAWA — Les survivantes et les familles des victimes se préparent pour une cérémonie très émouvante qui marquera lundi la publication attendue du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Dans ses conclusions, la commissaire en chef, Marion Buller, mentionne que les commissaires ont eu peu de temps pour faire leur travail, mais que les survivantes ont pu leur raconter «des vérités importantes.»

Selon elle, les lois et les institutions canadiennes perpétuent des violations de droits qui ne constituent rien de moins qu’un «génocide» délibéré et souvent dissimulé.

Le rapport est le résultat d’un examen réalisé par quatre commissaires à qui il a été demandé d’explorer les causes systémiques de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones et de faire des recommandations pour les résoudre ce problème.

Les familles, les survivantes et les organisations de défense des droits, comme l’Association des femmes autochtones du Canada, réclamaient depuis plusieurs années qu’une enquête soit menée sur le problème des femmes autochtones disparues et assassinées.

La ministre des Relations avec les peuples autochtones, Carolyn Bennett, a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler des détails dans le prochain rapport avant sa publication, se contentant de dire que le gouvernement avait toujours voulu s’assurer que les familles et les survivantes ne soient pas déçues.