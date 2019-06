Inspections du porc: Québec «impuissant» devant les décisions de la Chine

QUÉBEC — Le ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, «partage» les inquiétudes des producteurs de porc, mais se dit «impuissant» face à la Chine.

Le Conseil des viandes du Canada (CVC) craint des conséquences désastreuses à la suite de la décision de la Chine de scruter à la loupe chaque importation de porc canadien, a rapporté Radio-Canada, lundi.

Les autorités chinoises disent avoir pris cette décision en raison de «cas récents de non-conformité de cargaisons de porc» et des risques de contrebande et d’infestation de peste porcine africaine, selon le diffuseur public.

Interpellé à ce sujet mercredi, le ministre Lamontagne a dit «observe(r) ce qui se passe» et vouloir s’assurer qu’il y ait le moins d’impacts possibles au Québec.

Mais, a-t-il soupiré, si un «scénario difficile» se produisait et que la Chine décidait de fermer ses portes aux exportations de porc québécois qui totalisent 250 à 300 millions $ par année, «les mathématiques sont faciles à faire».

De son côté, le premier ministre François Legault a dit trouvé «inacceptable» ce plus récent développement.

Sa ministre des Relations internationales, Nadine Girault, a indiqué avoir parlé au consul de Chine en avril et lui avoir envoyé une lettre en mai. Selon elle, le consulat comprend bien les préoccupations du Québec.

«Moi ce que je me suis assurée avec le consul de Chine là, c’est qu’on ne paie pas pour ça, ok? Ça se passe au niveau du Canada. On n’a pas d’affaires au Québec à payer pour ce qui se passe», a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

«Il a très bien compris ce que j’avais comme priorité, il m’a assuré qu’il ferait le nécessaire», a-t-elle ajouté.

Une journaliste lui a alors demandé quel était l’intérêt de la Chine à préserver sa relation avec le Québec, ce à quoi Mme Girault a répondu: «On est important aussi pour la Chine. (…) Leur économie est plus grosse que la nôtre, mais en même temps, on a quatre bureaux en Chine, ce n’est pas pour rien, (…) et il nous considère aussi comme un partenaire important et ça, ça a été très clair quand j’ai rencontré le consul de la Chine.»

