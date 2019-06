Action collective contre Ottawa: des jeunes Québécois en cour pour l’environnement

MONTRÉAL — Des avocats seront en cour jeudi au nom de tous les jeunes Québécois de 35 ans et moins. Leur objectif est de convaincre un juge de donner le feu vert à une action collective contre le gouvernement du Canada pour son inaction dans la lutte contre les changements climatiques.

Ils présenteront leurs arguments au palais de justice de Montréal. Les avocats du Procureur général du Canada prendront aussi part au débat.

Si un juge l’autorise, l’action sera intentée au bénéfice des jeunes, car ce sont eux, disent-ils, qui seront privés de leur droit à un environnement sain. Ils subiront plus que leurs aînés les effets néfastes de la pollution et du réchauffement de la planète, et pendant plus longtemps.

Dans leur procédure, il est allégué que le gouvernement canadien brime les droits fondamentaux de toute une génération.

Leur demande est notamment fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Leur droit à la vie et à la sécurité est violé, ainsi que leur droit à l’égalité, peut-on lire dans la procédure déposée à la cour.

Si l’action est autorisée à aller de l’avant, des dommages punitifs de 100 $ par jeune Québécois seraient réclamés du gouvernement canadien.

Mais parce qu’il serait onéreux et complexe de remettre un chèque à chaque citoyen, il sera demandé que l’argent obtenu serve à mettre en place une mesure réparatrice pour tenter de freiner le réchauffement climatique.

Le but de la poursuite est aussi d’obtenir une déclaration indiquant que le gouvernement a adopté des cibles de réduction de gaz à effet de serre qui sont dangereuses et qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré.

Si le juge autorise l’action collective, l’affaire n’est pas réglée pour autant: mais elle pourra cheminer et un procès aura éventuellement lieu.

Stéphanie Marin, La Presse canadienne