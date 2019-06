Parité salariale hommes-femmes presque atteinte dans la gestion du secteur public

MONTRÉAL — Les femmes gestionnaires dans les grandes entreprises du Québec gagnent en moyenne 87,6 pour cent du salaire des hommes. Toutefois, la parité salariale est pratiquement atteinte entre les hommes et les femmes gestionnaires dans les administrations municipales, québécoise et fédérale.

Cette constatation vaut pour les femmes gestionnaires dans les entreprises québécoises de 200 employés et plus, en excluant toutefois les cadres supérieurs. Il s’agit par exemple de directeurs de services, chefs de services et cadres intermédiaires.

Ces données se retrouvent dans une étude réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, parue jeudi.

Ainsi, les femmes gestionnaires dans les entreprises de 200 employés et plus touchent un salaire moyen de 47,55 $ l’heure comparativement à 54,28 $ l’heure pour leurs homologues masculins. C’est donc dire qu’une femme gestionnaire touche 87,6 pour cent du salaire d’un homme gestionnaire dans la grande entreprise.

Ce ratio de 87,6 pour cent est toutefois plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé. Le ratio atteint 98,6 pour cent dans l’administration québécoise, 97,6 pour cent dans l’administration fédérale et 99 pour cent dans les administrations municipales de 25 000 habitants et plus, soit pratiquement la parité.

Lia Lévesque, La Presse canadienne