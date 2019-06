La ministre McKenna examine les amendements apportés par les sénateurs à C-69

OTTAWA — La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, a indiqué vendredi qu’elle examinera attentivement les amendements apportés par le Sénat au projet de loi sur l’évaluation environnementale déposé par son gouvernement.

Mme McKenna se réjouit que le projet de loi C-69 ait été adopté par le Sénat jeudi soir, malgré les tentatives des conservateurs de le retarder ou de l’affaiblir.

Les sénateurs ont apporté plus de 180 amendements au projet de loi du gouvernement libéral, qui crée une nouvelle agence et un nouveau processus d’évaluation de tous les impacts des grands projets de ressources et de transport, y compris les mines, les pipelines interprovinciaux et les routes. En vertu du projet de loi, ces projets seront évalués sous l’angle environnemental mais aussi social et économique.

Les amendements des sénateurs retireraient notamment à la ministre de l’Environnement certains pouvoirs d’intervenir dans le processus d’évaluation; il raccourcirait aussi la durée de tout le mécanisme d’approbation.

La Chambre des communes avait adopté le projet de loi il y a un an, avant de le soumettre au Sénat pour étude; le gouvernement libéral devra maintenant déterminer s’il approuvera les amendements proposés par les sénateurs.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré qu’il appuierait le projet de loi si le gouvernement acceptait tous les amendements proposés. Il a déjà soutenu que la version du projet de loi présentée par le gouvernement était un poignard dans le dos de cette industrie et un affront à l’unité nationale.