Les petits élèves au N.-B. devront avoir été vaccinés à la rentrée en 2021

FREDERICTON — Les enfants qui voudront fréquenter une garderie ou une école publique au Nouveau-Brunswick en septembre 2021 devront absolument avoir été vaccinés, à moins d’obtenir une exemption médicale.

Les nouvelles règles sont annoncées au moment où le Nouveau-Brunswick est aux prises avec une épidémie de rougeole dans le sud de la province, avec 12 cas répertoriés à ce jour dans la région de Saint-Jean.

Les modifications législatives visent en fait à supprimer les exemptions non médicales à l’immunisation obligatoire pour l’admission à l’école publique et dans les services de garderie éducatifs agréés.

Les modifications apportées à la Loi sur l’éducation et à la Loi sur la santé publique obligeront les enfants à présenter une preuve d’immunisation — ou une lettre d’exemption du médecin — pour être admis à la rentrée en 2021.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a expliqué vendredi que «ces modifications permettront de garantir que le plus grand nombre d’enfants possible sont vaccinés et de protéger les membres les plus vulnérables de la société».

Dans un communiqué, le ministre a rappelé que «les vaccins constituent un moyen sûr et efficace d’empêcher la transmission de nombreuses maladies, dont certaines sont potentiellement mortelles, particulièrement pour des personnes dont le système immunitaire est affaibli».

La Presse canadienne