Soleil, chaleur et gratuités en ce week-end de la Fête de la pêche au Québec

MONTRÉAL — Le soleil et la chaleur s’étant donné rendez-vous au cours du week-end, plusieurs familles pourront profiter des activités organisées un peu partout à travers la province dans le cadre de la Fête de la pêche, qui souffle ses 20 bougies cette année.

Afin d’initier les jeunes à la pêche, il sera possible jusqu’à dimanche de pêcher sans permis sur divers cours d’eau à plusieurs endroits, sauf le saumon atlantique. Plusieurs plans d’eau ont même été ensemencés afin d’offrir des conditions favorisant une première expérience de pêche mémorable.

L’événement est organisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et implique plusieurs partenaires, dont la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et des municipalités.

Le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin, souligne que cette grande fête vise à stimuler l’intérêt de nouvelles clientèles et à favoriser la transmission de la pratique auprès de la relève.

En entrevue à La Presse canadienne, il a indiqué que 19 établissements y participent que ce soit dans un parc national ou une réserve faunique et que chaque endroit a mis en place diverses activités. Plus de 200 activités sont organisées par des bénévoles dans toutes les régions du Québec, selon le MFFP qui souligne que des participants peuvent aussi offrir d’autres gratuités et rabais, selon les endroits. La liste des endroits qui participent à la Fête de la pêche est notamment disponible sur le web à https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche/fete-de-la-peche/ ou sur www.sepaq.com/peche/fete-peche .

M. Boivin a souligné que plusieurs ateliers de formation ont été mis sur pied, par exemple sur les diverses techniques de pêche, les diverses espèces et la façon de montrer ses mouches.

Il y aura aussi des prix qui seront distribués, dont 900 trousses préparées par la Fondation de la faune du Québec, selon M. Boivin. Il précise que ces trousses contiennent notamment, une canne à pêche, un permis de pêche gratuit pour les 18 ans et moins ainsi qu’un guide d’initiation à la pêche.

La Fête de la pêche attire plus de 70 000 personnes chaque année, selon ce qu’a indiqué le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, par voie de communiqué.

La Presse canadienne