L’Afrique doit être un partenaire économique, dit la numéro un de la Francophonie

MONTRÉAL — L’Afrique doit être un partenaire économique et non plus le sujet de charité, a lancé Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la Francophonie, sous les applaudissements alors qu’elle ouvrait La Conférence de Montréal lundi matin.

Le rassemblement annuel du Forum économique international des Amériques célèbre cette année sa 25e édition, sous le thème «Mener le changement».

Un changement particulièrement bien incarné par les femmes, a souligné celle qui tient les rênes de l’organisation de la francophonie depuis janvier.

Elle se faisait cette réflexion en constatant que trois des personnes ayant monté sur scène pour l’ouverture de la conférence sont des femmes, à différents niveaux de responsabilités: la mairesse de Montréal, Valérie Plante, la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et elle-même.

Il faut intégrer les femmes à nos économies et à nos sociétés, car elles sont des agents transformateurs et de changement, a soutenu la Rwandaise, dont c’était la première visite officielle au Québec et au pays depuis son entrée en fonction.

La secrétaire générale a aussi avancé que toute croissance économique qui n’est pas partagée est un risque, car cela alimente les conflits.

Alors que le partage, lui, est une assurance pour l’avenir.

Elle estime que l’Afrique dispose d’immenses atouts pour être le prochain moteur de la croissance mondiale en raison de la jeunesse de sa population, de sa diversité culturelle et de ses ressources naturelles importantes.

Elle incite les entreprises d’ici à aller explorer les possibilités d’affaires avec l’Afrique, ce qui mènera à assurer de «nouveaux équilibres», juge-t-elle.

Plus de 4000 participants sont attendus à la Conférence de Montréal qui se déroule dans la métropole jusqu’à jeudi.

Elle a été présentée pour la première fois en 1995 par le Forum économique international des Amériques, avec pour mission de développer la connaissance des grands enjeux de la mondialisation des marchés, en mettant l’accent sur les relations entre les Amériques et les autres continents.

Stéphanie Marin, La Presse canadienne