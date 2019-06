Trudeau visitera Trump à Washington la semaine prochaine

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à Washington jeudi prochain pour rencontrer le président américain Donald Trump.

Le cabinet du premier ministre a indiqué jeudi que les dirigeants discuteront de la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain et des différends commerciaux toujours en suspens entre le Canada et les États-Unis. Les deux dirigeants parleront d’«importants défis mondiaux» à l’approche du prochain sommet du G20, les 28 et 29 juin au Japon.

Ottawa et Mexico sont prêts à ratifier le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), mais le Congrès américain est moins empressé: certains élus souhaitent des dispositions plus strictes sur les normes du travail et de l’environnement au Mexique.

MM. Trudeau et Trump discuteront également des deux Canadiens détenus en Chine depuis six mois.

En décembre, la Chine a arrêté Michael Kovrig et Michael Spavor, en représailles apparentes de l’arrestation par la police canadienne à Vancouver de la dirigeante de Huawei, en vertu d’un mandat d’extradition américain.

Le Canada se trouve entre le marteau et l’enclume dans ce litige entre ses deux plus grands partenaires commerciaux. M. Trudeau a beau soutenir que le Canada n’avait pas d’autre choix que de respecter la règle de droit dans cette affaire, il n’a pas la possibilité de plaider sa cause en personne avec des dirigeants chinois, qui refusent avec soin, semble-t-il, de le rencontrer ou d’en discuter.

La semaine dernière, M. Trudeau s’est dit prêt à rencontrer le président chinois, Xi Jinping, au sommet du G20 à Osaka, pour discuter des «défis» entre leurs deux pays. Il souhaite aussi aborder le sort des Canadiens détenus «de façon arbitraire» en Chine.

