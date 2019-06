Les sénateurs n’auraient pas le temps d’enquêter sur l’affaire Norman

OTTAWA — Les sénateurs conservateurs devraient finalement renoncer, lundi, à leur intention de mener une enquête sur la poursuite suspendue contre le vice-amiral Mark Norman, mais ils espèrent tout de même que cette affaire reviendra hanter les libéraux pendant la campagne électorale.

Le sénateur Jean-Guy Dagenais souhaitait que le comité sénatorial de la défense examine les circonstances qui ont conduit à la suspension du commandant en second de l’armée, puis au dépôt d’une accusation d’abus de confiance. La motion avait été adoptée le mois dernier grâce à l’appui de sénateurs conservateurs ainsi que de la sénatrice indépendante Diane Griffin et du sénateur non affilié David Richards.

Mais dans une lettre à la présidente du comité, Gwen Boniface, M. Dagenais soutient maintenant que le comité n’aura pas le temps d’entendre M. Norman, le chef d’état-major de la défense, Jonathan Vance, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, et d’autres témoins.

Le comité avait accepté de mener une enquête et de faire rapport au Sénat d’ici le 20 juin, au plus tard. Selon M. Dagenais, les sénateurs libéraux auraient dû pour ce faire accepter que le comité siège au-delà de jeudi prochain, mais cet accord ne semble pas être possible.

Les membres du comité doivent se réunir plus tard lundi après-midi et le sénateur Dagenais a indiqué qu’il envisageait de retirer sa motion. Le sénateur soutient que le comité n’aura pas le temps d’amorcer son enquête à cause des «manoeuvres des libéraux de Justin Trudeau».

Le «National Post» écrit aussi que l’avocate de M. Norman, Marie Henein, a transmis une lettre au comité, dimanche, remettant en question la valeur de l’enquête envisagée par le comité sénatorial, compte tenu du manque de temps et de la complexité de l’affaire. Me Henein soutient aussi qu’elle n’a reçu qu’en fin de semaine l’invitation du comité pour que M. Norman témoigne, car cette assignation avait été envoyée à la boîte aux lettres générale de son cabinet d’avocats, plutôt que directement à son client ou à elle.

Le vice-amiral Norman, qui était alors commandant de la Marine, a été accusé d’avoir divulgué des secrets du gouvernement libéral au chantier naval Davie, à Lévis, dans le but de sauver un contrat de 700 millions $ pour la conversion d’un porte-conteneurs civil, l’Astérix, en navire de ravitaillement. Le contrat avait été conclu par le gouvernement conservateur précédent, mais le nouveau gouvernement libéral avait décidé de le réexaminer en novembre 2015, avant de le finaliser.

En suspendant les poursuites, le 8 mai, à l’étape des audiences préparatoires au procès, la Couronne a informé le juge que de nouveaux éléments de preuve fournis par la défense permettaient de conclure qu’il n’y avait aucune chance raisonnable d’obtenir une condamnation dans cette affaire.

Même si le sénateur Dagenais envisage de jeter l’éponge, il espère néanmoins que «la suspension suspecte et discutable du vice-amiral Norman» revienne sur le tapis lors de la campagne électorale fédérale de l’automne.

Lee Berthiaume, La Presse canadienne