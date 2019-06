Le sort de l’oléoduc Trans Mountain devrait être connu aujourd’hui

OTTAWA — Le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain obtiendra probablement le feu vert du gouvernement fédéral aujourd’hui, pour une deuxième fois. Même avec une décision favorable, la construction risque de ne pas débuter avant des semaines, voire des mois.

Le Conseil des ministres réexaminera le projet lors de sa réunion hebdomadaire de ce matin, neuf mois après que la Cour d’appel fédérale ait annulé l’approbation initiale. Toute décision ne sera probablement annoncée qu’après la fermeture des marchés.

Le ministre du Commerce international, Jim Carr, a déclaré lundi que la décision concernant l’oléoduc est «très importante».

«Il s’agit de déplacer nos ressources vers les marchés d’exportation, mais de manière responsable et durable, en consultation avec les communautés autochtones et dans le respect de l’environnement», a-t-il affirmé.

Les travaux de construction ont été suspendus à la suite de la décision du tribunal l’été dernier.

Trans Mountain Canada, la société d’État fédérale qui gère actuellement l’oléoduc et qui supervisera son expansion, a indiqué lundi dans un communiqué qu’un nouvel échéancier de construction ne sera préparé que si le gouvernement approuve le projet. De plus, la construction ne redémarrera pas immédiatement.

Le gouvernement a approuvé l’expansion en 2016, mais à la suite de la décision du tribunal de l’été dernier, le ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, a ordonné à l’Office national de l’énergie (ONE) d’étudier les conséquences sur la vie marine qu’entraînerait la présence de davantage de pétroliers et a engagé l’ancien juge Frank Iacobucci pour superviser une nouvelle ronde de consultations avec 117 communautés autochtones touchées.

La Cour a invoqué un échec sur ces deux fronts pour justifier l’annulation de l’approbation initiale par le Cabinet.

Le ministre Sohi a soutenu lundi que le gouvernement agissait depuis la décision du tribunal en août dernier et a accusé l’ancien gouvernement conservateur pour le retard.

«L’une des raisons pour lesquelles le projet a été retardé est que, lorsque le processus de révision a été lancé en 2013 sous le gouvernement de Stephen Harper, les conservateurs ont omis d’inclure l’impact du transport maritime sur le milieu marin», a expliqué M. Sohi.

«Nous sommes en train de changer cela, a-t-il ajouté. Nous collaborons avec les communautés autochtones de la bonne manière pour faire avancer le projet.»

Le projet a été en grande partie étudié pendant le mandat de l’ancien gouvernement. Une fois au pouvoir, en 2016, les libéraux ont prolongé la période d’étude afin que de nouvelles consultations puissent être menées auprès des peuples autochtones. De plus, ils ont demandé à l’ONE d’examiner également les conséquences de l’oléoduc sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce n’était toujours pas suffisant pour satisfaire le tribunal.

Si le Cabinet approuve à nouveau l’expansion, il pourrait imposer de nouvelles conditions afin de répondre aux préoccupations des communautés autochtones, notamment en modifiant le tracé dans certains secteurs. L’ONE a ajouté 16 conditions supplémentaires en février lorsqu’il a recommandé l’approbation après avoir tenu compte des répercussions de la navigation maritime.

L’industrie de l’énergie et le gouvernement de l’Alberta exercent des pressions intenses sur Ottawa pour qu’il approuve le projet. Ils soutiennent que les oléoducs existants ont atteint leur capacité maximale et que plus de moyens sont nécessaires pour acheminer les sables bitumineux vers les marchés. Le gouvernement est également sous pression, car il a acheté l’oléoduc existant il y a près d’un an pour 4,5 milliards $, lorsque les investisseurs de Kinder Morgan Canada sont devenus frileux.

L’entreprise ne voulait pas poursuivre le projet après plusieurs contestations judiciaires de groupes environnementaux, de communautés autochtones et, en 2018, du gouvernement néo-démocrate nouvellement élu en Colombie-Britannique. Ottawa est donc intervenu pour acheter l’oléoduc et prévoyait en faire l’expansion, puis le revendre au secteur privé.

La décision de la Cour a bouleversé ce plan.

L’oléoduc existant a été construit il y a plus de 60 ans et parcourt 1150 km entre Edmonton et Burnaby, en Colombie-Britannique. L’expansion, proposée pour la première fois il y a sept ans par Kinder Morgan Canada, vise à construire un deuxième oléoduc généralement parallèle au premier. Onze pour cent du tracé de l’expansion nécessite l’établissement de nouveaux droits de passage.

Mia Rabson, La Presse canadienne