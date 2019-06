Le nombre de chômeurs en baisse dans tous les groupes d’âge sauf les 55 et plus

MONTRÉAL — Depuis les 20 dernières années, le nombre de chômeurs est en baisse dans toutes les catégories d’âge, sauf chez les 55 ans et plus.

Cette donnée fait partie de la plus récente étude de l’Institut de la statistique du Québec sur le portrait des chômeurs de 1998 à 2018.

Durant la période examinée, le nombre de chômeurs a baissé de 54 100 chez les 35 à 44 ans, et de 37 400 chez les 25 à 34 ans.

Toutefois, pendant la même période, chez les 55 ans et plus, le nombre de chômeurs est passé de 31 000 à 52 000. Au début de la période, 1 chômeur sur 10 était âgé de 55 ans et plus; à la fin de la période, c’était 1 sur 5.

En entrevue, Marc-André Demers, analyste en statistiques du travail à l’ISQ, explique que cela reflète tout simplement un changement dans la composition de la main-d’oeuvre en 2018 par rapport aux années précédentes. Ainsi, le poids des 55 ans et plus dans le chômage est similaire à leur poids dans l’emploi. Ce sont 20 pour cent des chômeurs qui ont 55 ans et plus et 20 pour cent des personnes en emploi qui ont 55 ans et plus.

Lia Lévesque, La Presse canadienne