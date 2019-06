Trudeau rencontre Trump à Washington pour discuter de commerce et de la Chine

WASHINGTON — Justin Trudeau est de retour à la Maison-Blanche jeudi pour une visite qui pourrait être déterminante, non seulement pour le commerce nord-américain et les relations tendues entre le Canada et la Chine, mais aussi pour le premier ministre lui-même qui se prépare à aller en campagne électorale.

La fin des tensions entre M. Trudeau et le président Donald Trump, qui ont éclaté après le sommet du G7 de l’an dernier au Québec, pourrait se révéler utile pour les libéraux en vue des élections générales de l’automne.

La rencontre dans le bureau ovale, la troisième de M. Trudeau depuis l’élection de M. Trump en 2016, vise principalement à accélérer la ratification du nouvel accord commercial nord-américain dans les deux pays.

Mais le premier ministre canadien cherchera également à ce que le président américain dénonce la détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont derrière les barreaux en Chine depuis l’arrestation par le Canada de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des autorités américaines.

Le Canada a été pris entre les deux pays depuis l’arrestation de Mme Meng, qui attend son extradition au sud de la frontière pour faire face à des allégations de fraude.

Justin Trudeau espère que le président américain défendra MM. Kovrig et Spavor lorsqu’il rencontrera le président chinois Xi Jinping lors du sommet des dirigeants du G20 au Japon, la semaine prochaine.

Le vice-président Mike Pence a promis que M. Trump ferait exactement cela, mais M. Trudeau découvrira jeudi si le président a bel et bien l’intention d’aborder le sujet.

Et puis il y a le nouvel ALENA.

Donald Trump doit convaincre ses opposants démocrates à la Chambre des représentants — en particulier la présidente Nancy Pelosi, que M. Trudeau devrait rencontrer plus tard dans la journée — d’entamer la ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Les législateurs mexicains ont voté mercredi pour ratifier l’accord.

Mme Pelosi et ses collègues démocrates, qui ne sont pas d’ardents partisans du libre-échange, veulent des mécanismes d’application plus fermes pour les nouvelles dispositions de l’accord sur l’environnement et le droit du travail.

Mike Blanchfield, La Presse canadienne