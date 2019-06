Solstice d’été à 11h54 heure de l’Est, vendredi; été frais possible au Québec

MONTRÉAL — Le printemps plutôt frais et maussade qui a sévi cette année dans plusieurs régions du Québec prendra fin vendredi matin.

Le solstice d’été arrivera à 11h54, heure de l’Est; l’équinoxe d’automne est prévu dans la nuit du 23 septembre prochain, à 3h50.

Environnement Canada a émis le 31 mai dernier des prévisions probabilistes estivales de la température pour les mois de juin, juillet et août.

Les météorologues ont identifié les régions du Canada où les probabilités de températures supérieures aux normales seront les plus fortes. Il s’agit de la majeure partie du Nunavut, du Yukon et du sud des Territoires du Nord-Ouest, de la côte du Pacifique en Colombie-Britannique, surtout le sud, de même que de la région du Nunavik, dans le nord du Québec.

Des probabilités un peu moins élevées de températures supérieures aux normales visent le reste de la Colombie-Britannique, le nord de l’Alberta et de la Saskatchewan de même qu’une partie de Terre-Neuve-et-Labrador.

En revanche, Environnement Canada signale que les probabilités de températures inférieures aux normales sont particulièrement fortes dans l’ensemble du sud et de l’est de l’Ontario, de même que dans l’ouest, le sud et le centre du Québec.

Les températures devraient être à peu près normales dans le nord et dans l’ouest de l’Ontario, en Gaspésie et sur la Côte-Nord au Québec, de même qu’au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Quant aux précipitations, Environnement Canada prévoit une saison généralement normale dans la plupart des régions du pays. Les possibilités de saison pluvieuse sont toutefois plus élevées dans l’est du Québec, au Labrador, dans le nord et l’ouest du Nouveau-Brunswick de même que dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan.

L’été devrait être plus sec que la normale dans le centre de la Colombie-Britannique de même que dans le nord de l’Alberta où d’importants feux de forêt brûlent depuis quelques semaines.

La Presse canadienne