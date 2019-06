Labrador: un affaissement de la route 510 isole des localités en Basse-Côte-Nord

MONTRÉAL — Des communautés de la Basse-Côte-Nord sont privées de tout lien routier avec le reste du Québec en raison d’un affaissement de chaussée survenu sur la route 510, au Labrador.

Le compte Twitter du ministère des Transports et des Travaux publics de Terre-Neuve-et Labrador affiche une photographie d’un tronçon sectionné de la route 510 dans les deux directions, de même qu’une vidéo montrant une puissante cascade d’eau qui traverse la chaussée, à environ 18 kilomètres au sud du fleuve Churchill.

Le ministère signale que la route est impraticable et que l’évaluation des dommages sera faite plus tard.

Les résidents des communautés québécoises de Vieux-Fort, Rivière-Saint-Paul et Blanc-Sablon peuvent habituellement accéder au reste du réseau routier du Québec en empruntant un tronçon de quelques dizaines de kilomètres de la route 138 vers l’est qui les conduit jusqu’à la jonction de la route 510.

Celle-ci longe la côte sud du Labrador avant de rejoindre quelque 600 kilomètres plus loin la route 500, près de Happy Valley-Goose Bay. La route 500 s’étend vers l’ouest sur plus de 1100 kilomètres jusqu’aux communautés de Labrador City et Wabush, au Labrador, avant de rejoindre la route 389 à Fermont, au Québec, jusqu’à Baie-Comeau, plus de 550 kilomètres plus au sud.

Puisque la route 510 est sectionnée, le seul lien de la Basse-Côte-Nord et du Labrador avec le Québec est par voie maritime.

La Presse canadienne