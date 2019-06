La Banque de l’infrastructure verse 71 M$ à Via Rail pour le train à haute fréquence

OTTAWA — Une agence fédérale d’infrastructure versera 71 millions $ à Via Rail pour l’aider dans son plan de construction de voies réservées pour un service ferroviaire à haute fréquence en Ontario et au Québec.

Les détails dévoilés mardi montrent qu’une partie de l’argent servira à financer des travaux visant à garantir que les trains de Via puissent circuler facilement entre les nouvelles voies réservées et les systèmes de transport en commun locaux à Montréal et à Toronto.

Pour Montréal, cela comprend la circulation de trains Via sur le futur système de train léger du réseau express métropolitain (REM), que la Banque de l’infrastructure du Canada finance également.

Via Rail veut construire un nouveau réseau de voies ferrées dédiées au transport de voyageurs d’une valeur de plusieurs milliards de dollars en Ontario et au Québec, afin que ses trains ne soient plus obligés de céder le passage aux trains de marchandises qui empruntent des voies partagées.

L’argent de la banque d’infrastructure sera largement utilisé pour des évaluations environnementales, des consultations avec les communautés autochtones et un examen technique et financier pour aider le gouvernement à prendre une décision de financement finale.

Le projet ferroviaire à haute fréquence devrait coûter 4 milliards $ et Via Rail étudie les moyens de faire assumer une partie des coûts par un investisseur privé.

La Presse canadienne