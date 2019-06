Reconnu coupable d’homicide involontaire, Cadotte ne fera pas appel de sa peine

MONTRÉAL — Reconnu coupable de l’homicide involontaire de son épouse, Michel Cadotte n’ira pas en appel de la peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour qui lui avait été imposée.

Son avocate, Elfriede Duclervil, a confirmé mardi cette décision de son client.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait fait savoir la semaine dernière qu’il ne ferait pas non plus appel de la peine.

Fin mai, Michel Cadotte avait été condamné à deux ans de prison moins un jour, à trois ans de probation et à 240 heures de travail communautaire.

Un jury l’avait reconnu coupable d’homicide involontaire coupable pour avoir étouffé sa femme, qui se trouvait à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer.

Jocelyne Lizotte, âgée de 60 ans, était hébergée dans un centre de soins de longue durée. Elle ne pouvait plus parler ni prendre soin d’elle-même.

La Couronne avait réclamé une peine de prison de huit ans, évoquant la vulnérabilité de la victime et la nature violente de sa mort. La défense avait recommandé une peine de prison entre six et douze mois, étant donné que l’homme disait avoir agi pour mettre fin aux souffrances de sa femme.

