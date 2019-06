Menace de grève à la Sépaq: importante rencontre de négociation mercredi

MONTRÉAL — La direction de la Sépaq et le syndicat qui représente les quelque 2000 syndiqués des parcs, campings et réserves fauniques du Québec se rencontreront mercredi pour négocier sur les questions pécuniaires — une importante séance de négociation dans l’espoir d’éviter la grève.

Les 2000 à 2500 travailleurs de la Société des établissements de plein-air du Québec, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), se sont déjà dotés, en mai dernier, d’un mandat de grève générale à déclencher au moment opportun.

Il avait été question qu’ils débraient dès le congé de la Fête nationale — ce qui n’a pas été fait. Mais la menace plane toujours, après la Fête du Canada et d’ici les vacances de la construction.

En cas de grève, plusieurs établissements et sites seraient touchés: le Manoir Montmorency, le Parc de la Chute-Montmorency, la Station touristique Duchesnay, les campings des Voltigeurs, les centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon, le Gîte du Mont-Albert, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, l’Auberge de Port-Menier, l’Aquarium du Québec, les parcs nationaux, les réserves fauniques et le siège social de la Sépaq.

L’espoir demeure, toutefois, puisque les parties se rencontreront mercredi pour discuter enfin des questions pécuniaires, ce qui reste le principal point en litige, a indiqué mardi en entrevue la vice-présidente du SFPQ, Maryse Rousseau.

«On met tous nos espoirs dans les prochaines séances de négociation. Mais qu’est-ce qui arrivera par la suite? Je ne suis pas capable de répondre à ça. On verra la bonne foi des parties et on verra si on est capable de s’entendre», a commenté Mme Rousseau.

Du côté de la Sépaq, on a déjà souligné que les séances de travail se déroulaient à un rythme soutenu et qu’on était «confiant d’en arriver à une entente négociée avec les employés».

Ces travailleurs de la Sépaq sont pour la plupart des employés saisonniers. Ils sont guides de chasse, guides de pêche, garde-parcs, préposés à l’accueil, préposés aux terrains. Plusieurs gagnent de 14 $ à 18 $ l’heure.

Lia Lévesque, La Presse canadienne