Photo avec Malala Yousafzai: le ministre de l’Éducation accusé d’hypocrisie

MONTRÉAL — Le ministre de l’Éducation du Québec est accusé d’hypocrisie après avoir publié une photo de lui-même en compagnie de la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai vendredi.

Le ministre Jean-François Roberge a rencontré la jeune militante pour les droits de la personne à l’occasion de son séjour en France. Il a précisé sur Twitter qu’ils ont eu l’occasion de discuter d’accès à l’éducation et de développement international.

Mais on lui a vite rappelé que Malala Yousafzai, qui porte un voile, ne pourrait pas enseigner dans les écoles de la province en vertu de la loi sur la laïcité adoptée par son gouvernement.

Des internautes l’ont vivement critiqué, lui demandant ce qu’il répondrait à la militante pakistanaise si elle souhaitait exercer ce métier au Québec.

«Je lui dirais certainement que ce serait un immense honneur et qu’au Québec, comme c’est le cas en France (où nous sommes actuellement) et dans d’autres pays ouverts et tolérants, les enseignants ne peuvent pas porter de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions», a-t-il répondu, toujours sur Twitter.

La loi 21, adoptée sous bâillon le mois dernier, prévoit interdire à plusieurs catégories d’employés de l’État de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions, dont les juges, les policiers, les procureurs de la Couronne ainsi que les enseignants et les directeurs d’écoles primaires et secondaires du secteur public.

Malala Yousafzai est devenue en 2014 la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, une récompense décernée pour son travail en faveur de la scolarisation de tous les enfants. Adolescente, elle avait survécu à une tentative d’assassinat par les talibans. Elle avait ensuite mis sur pied un fonds à but non lucratif pour soutenir l’accès des filles à l’éducation.

