N-É: rapport accablant sur le sort d’un homme condamné à tort pour un meurtre

HALIFAX — Un rapport fédéral indique que la GRC n’avait pas révélé les théories d’un enquêteur sur d’autres possibles suspects à un homme condamné à tort, qui tentait de prouver son innocence dans un meurtre.

Non seulement cela, mais selon les informations du ministère fédéral de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada également éliminé ou détruit la plupart des preuves potentielles — y compris celles soutenant la possibilité qu’un tueur en série soit le véritable coupable.

Glen Assoun, âgé de 63 ans, avait été reconnu coupable du meurtre de Brenda Way survenu en 1995 et a passé presque 17 ans en prison, avant d’être innocenté au printemps.

Le rapport de 2014 publié vendredi avec l’assentiment d’un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a été crucial dans la libération sous caution de l’homme presque cinq ans plus tard.

Parmi les preuves non divulguées, on retrouvait une analyse effectuée par un agent de la GRC, Dave Moore, qui avait soulevé la possibilité que le meurtrier en série Michael McGray soit suspecté du crime.

M. Moore avait aussi évoqué la possible implication d’un autre tueur en série, Avery Greenough.

«Le constable Moore considérait certainement McGray et Greenough comme de solides suspects dans le meurtre de Brenda Way», a écrit l’avocat du ministère, Mark Green, dans les conclusions du rapport.

M. Green a souligné que l’avocat de M. Assoun — Jerome Kennedy — dans son appel infructueux de 2006 avait expressément demandé à la Couronne de divulguer ce type d’informations, mais ne les avait jamais reçues.

«Ça a détruit ma vie»

À l’extérieur du tribunal, vendredi, M. Assoun s’est dit ébahi par les révélations.

«Ça fait 21 ans, et ça a détruit ma vie. Le temps perdu, je ne le récupérerai jamais (…) Ça m’a affecté, moi et mes enfants, et je ne peux pas reprendre le temps qu’ils m’ont volé pour quelque chose que je n’ai pas fait», a-t-il confié.

Dans un communiqué, la GRC a dit avoir découvert après une enquête interne que les documents avaient été supprimés «pour des fins de contrôle de qualité». Elle a toutefois reconnu que cette pratique avait été «contraire aux politiques et qu’elle n’aurait pas dû se produire».

«Les suppressions vont à l’encontre de la politique et n’auraient pas dû avoir lieu. Cependant, elles n’ont pas été faites dans une intention malveillante», note la GRC dans son communiqué.

Plus tôt cette année, le ministre fédéral de la Justice David Lametti a déclaré qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire s’était produite et que «des preuves fiables et pertinentes» n’ont jamais été fournies à la défense.

La justice James Chipman avait innocenté M. Assoun le 1er mars, après que la Couronne de la Nouvelle-Écosse eut abandonné l’affaire.

Les principaux éléments de preuve omis

Les avocats de M. Assoun, Phil Campbell et Sean MacDonald, affirment qu’avec la publication de ces centaines de pages de documents, le public découvre enfin comment les jurys et les juges n’ont pas vu les principaux éléments de preuve.

«L’avocat de Glen et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse se sont vus refuser l’accès à des informations hautement probantes de la part d’un analyste objectif», a déclaré M. Campbell dans un courriel.

«Si la Cour d’appel avait eu connaissance en 2006 du profilage de Michael McGray (…) elle n’aurait jamais confirmé la condamnation de Glen et sa peine à perpétuité.»

M. Assoun est resté en détention encore huit ans après le rejet de son appel.

Michael Tutton, La Presse canadienne