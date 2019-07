Bromont: deux fauteuils tout-terrains sont disponibles pour les handicapés

BROMONT, Qc — La Ville de Bromont a fait l’acquisition de deux fauteuils tout-terrains qui offriront aux personnes handicapées l’accès à des sentiers et à des terrains montagneux.

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, affirme que sa ville est la première au Québec à offrir gratuitement cette accessibilité universelle.

Bromont compte plus de 140 km de sentiers auxquels s’ajoutent plus de 40 parcs et aires de repos et deux plages. Le maire Villeneuve estime que ces deux fauteuils rendront ces lieux plus accessibles à tous.

Ce fauteuil roulant appelé Dahü, qui a été conçu et assemblé au Québec, doit être tracté ou poussé par une ou plusieurs personnes. La Fondation des sports adaptés (FSA) s’est donc engagée à fournir l’aide gratuite de bénévoles aux utilisateurs qui en feront la demande.

L’appareil est monté sur deux roues qui ont chacune une suspension indépendante, permettant de négocier plus facilement les racines et les roches se trouvant sur le parcours. Le positionnement des poignées a été pensé pour que les accompagnateurs puissent courir sans prendre appui sur la chaise.

Les deux fauteuils seront disponibles au Bureau d’information touristique pour les citoyens de Bromont et les visiteurs et un calendrier de réservation sera accessible sur le site de la Fondation des sports adaptés dont le directeur général est Steve Charbonneau, un ancien joueur de la Ligue canadienne de football (LCF).

L’investissement consacré par la Ville au projet s’est élevé à 10 000 $.

La Presse canadienne