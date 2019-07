Air Saguenay: des plongeurs poursuivent les recherches pour les disparus

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Des plongeurs de la GRC sont attendus vendredi au lac du Labrador où un hydravion d’Air Saguenay s’est écrasé lundi, pour continuer à rechercher quatre personnes disparues.

Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la GRC d’atteindre le lac Mistastin, uniquement accessible par avion, comme prévu jeudi.

Alors que les jours continuent de s’écouler depuis l’écrasement qui a tué au moins trois hommes, les autorités ont exprimé peu d’espoir de retrouver des survivants.

La queue et d’autres débris de l’avion ont été repérés mardi dans l’eau du lac, situé à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Nain.

Les plongeurs, les enquêteurs et le personnel de recherche et de sauvetage poursuivront les recherches des Forces maritimes de l’Atlantique, qui ont été suspendues mardi soir.

Les noms des passagers n’ont pas été dévoilés, mais la GRC a annoncé vendredi que deux hommes âgés de 60 ans de l’Illinois et du New Jersey et un homme de 47 ans de Terre-Neuve-et-Labrador avaient été retrouvés morts.

Le pilote québécois Gilles Morin, un homme de 50 ans de Terre-Neuve-et-Labrador et deux hommes de 30 et 40 ans de l’Illinois et de l’Indiana sont toujours portés disparus.

La cause de l’accident n’a pas été déterminée.

La Presse canadienne