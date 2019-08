De nouvelles informations sur l’écrasement de l’hélicoptère de Stéphane Roy

De nouvelles informations sur l’écrasement de l’hélicoptère du président de Sagami- Savoura, Stéphane Roy, ont été révélées vendredi par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).

Selon le BST, l’interrupteur sur la «radiobalise de détresse» a été trouvé à la position «OFF». L’organisation affirme qu’elle analysera la radiobalise afin de déterminer si elle aurait fonctionné avec l’interrupteur en position «ARM».

Le BST n’a pas voulu accorder d’entrevue à cette étape de l’enquête.

L’écrasement de l’hélicoptère a coûté la vie à Stéphane Roy et à son fils de 14 ans, Justin. L’appareil avait été porté manquant le 11 juillet, et a été retrouvé le 25 juillet dans le secteur du lac Valtrie, à environ 80 kilomètres au sud-est du Lac-De La Bidière, d’où Stéphane Roy et son fils avaient décollé.

Joint pour commenter ces nouvelles informations, le frère de Stéphane Roy, Daniel, a dit croire que son frère était «certain à 100 pour cent qu’au moment où il prenait son hélicoptère, sa radiobalise était à ON et non à OFF».

Il a souligné que la balise était «dans la queue, et inaccessible de la cabine».

Daniel Roy a dit croire aussi que son frère s’en remettait à des professionnels pour l’entretien de son hélicoptère. Ceux-ci avaient fait l’entretien et une «recertification» de la radiobalise en avril 2019, a-t-il indiqué.

Daniel Roy n’a pas voulu tirer trop de conclusions hâtives, disant que les enquêtes allaient se poursuivre, avec notamment des analyses plus approfondies sur la radiobalise. Il a dit vouloir laisser le BST faire son travail.

La Presse canadienne