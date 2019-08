Véronique Hivon ne sera pas de la course à la direction du PQ

QUÉBEC — La députée Véronique Hivon annonce sur Facebook qu’elle ne se présentera pas à la direction du Parti québécois.

La politicienne d’expérience était une des favorites pour remplacer Jean-François Lisée, battu aux dernières élections.

Dans son message, Mme Hivon explique que sa famille a besoin d’elle, et que pour cette raison, elle ne peut envisager faire coexister ces deux “niveaux de défis d’intensité supérieure”, à la fois personnels et politiques.

Elle indique que la décision s’est imposée clairement durant la pause estivale, et qu’elle la prend “en toute sérénité”.

Véronique Hivon poursuit en affirmant qu’elle aura un pincement au cœur lorsque la course prendra officiellement son envol, car mener le PQ sur la voie du renouveau et de la reconnexion avec la population s’annonce un défi “énorme, mais extraordinaire”.

Elle espère que sa décision ne donnera pas l’impression que la conciliation famille-politique est mission impossible. Au contraire, celle qui est devenue députée et mère à dix jours d’intervalle, puis ministre, candidate à la chefferie et vice-cheffe estime qu’il est tout à fait possible de conjuguer politique et famille.

C’est par souci de clarté et de transparence qu’elle a communiqué sa décision mardi, même si la course à la chefferie du PQ ne débutera pas officiellement avant 2020, dit-elle.

“Cela m’apparaît d’autant plus important que je siège sur un comité de travail en préparation de ce congrès ainsi que sur le conseil exécutif national du Parti, dont les réunions reprennent au cours des prochains jours. En faisant part de ma décision aujourd’hui, les positions et propositions que je défendrai à ces instances ne pourront aucunement être interprétées comme celles à la base du positionnement d’une potentielle candidate à la chefferie, mais bien comme celles d’une militante et d’une députée”, écrit-elle.

Mme Hivon demeurera députée de Joliette.

Élue pour la première fois en 2008, Véronique Hivon a notamment piloté le délicat dossier des soins de fin de vie.

La Presse canadienne