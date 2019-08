Un autre cas de rougeole confirmé dans la région de Laval et Rosemère

Un nouveau cas de rougeole a été signalé au Québec et confirmé mardi par les autorités de santé publique. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en profite pour rappeler à la population l’importance de s’assurer de la mise à jour de son vaccin contre cette maladie contagieuse.

D’après le communiqué de presse publié par le ministère mercredi après-midi, il n’y aurait «aucun lien épidémiologique avec un autre cas» selon les informations dont il dispose.

La personne infectée aurait développé des symptômes le 1er août, puis une éruption cutanée trois jours plus tard.

Les autorités de santé publique ont établi la période de contagiosité entre le 31 juillet et le 8 août. Pendant cette période, la personne infectée aurait fréquenté des lieux publics de Laval et de Rosemère dans la journée du 2 août. Ces endroits sont les succursales des banques CIBC et RBC du boulevard Labelle, à Rosemère, entre 16 h 00 et 18 h 00 ainsi que le commerce Avril Supermarché du boulevard Le Corbusier, à Laval, entre 14 h 00 et 17 h 00.

Parmi les gens qui ont pu être exposés à la maladie, certaines personnes sont considérées comme vulnérables à développer des complications, soit les bébés, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes dont le vaccin contre la rougeole n’est pas à jour.

Le MSSS invite les personnes visées à communiquer avec Info-Santé 811.

La Presse canadienne