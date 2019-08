Fredericton soulignera le 1er anniversaire de la fusillade du 10 août

FREDERICTON — La capitale du Nouveau-Brunswick soulignera samedi le premier anniversaire de la fusillade qui a fait quatre morts l’an dernier.

L’événement Hands and Hearts Across the City, qui avait été organisé quelques jours seulement après la tuerie du 10 août, sera répété samedi.

Il avait attiré l’an dernier plus qu’assez de gens pour que les participants puissent se tenir par la main et relier les deux rives du fleuve Saint-Jean par le biais du pont pédestre qui enjambe le cours d’eau. Les organisateurs espèrent attirer encore plus de gens cette année.

L’organisatrice Jessica Miller indique que plusieurs premiers répondants, tout comme d’autres gens touchés par la tragédie, peinent encore à s’en remettre.

Matthew Raymond est accusé des meurtres au premier degré des policiers Sara Burns et Robb Costello, de la police de Fredericton, et de deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Son procès devrait s’amorcer le 30 septembre.

La Presse canadienne