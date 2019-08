Une juge albertaine désigne le vainqueur d’un derby disputé en 2017

EDMONTON — C’est une juge albertaine qui a finalement déterminé quel cheval avait remporté un derby canadien, il y a près de deux ans.

La juge June Ross, de la Cour du Banc de la Reine, a déclaré que Double Bear avait enlevé les honneurs de la course qui s’est déroulée le 19 août 2017 au Northlands Park, à Edmonton.

Le cheval Chief Know It All avait franchi la ligne d’arrivée au premier rang et avait été alors désigné comme le vainqueur de la course malgré une plainte de l’entraîneur de Double Bear.

Le Tribunal d’appel des courses de chevaux a plus tard disqualifié Chief Know It All et désigné deux vainqueurs ex aequo: Double Bear et Trooper John, qui semblaient avoir terminé sur un pied d’égalité.

Le tribunal a déterminé que Chief Know It All avait fait contact avec un autre cheval, ce qui avait influencé les résultats de la course.

La juge Russ a attribué le premier rang à Double Bear, suivi par Chief Know It All et Trooper John.

La Presse canadienne