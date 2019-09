L’ouragan Dorian en route vers Halifax; vents violents et fortes pluies prévus

MONTRÉAL — Même si l’ouragan Dorian pourrait se transformer en tempête tropicale au cours du week-end, les citoyens des Maritimes, des Îles-de-la-Madeleine et de la Basse-Côte-Nord doivent se préparer à affronter des vents violents, des pannes de courant, de fortes pluies, de très grosses vagues et peut-être même des inondations.

C’est l’avertissement lancé par Urgence Québec sur les réseaux sociaux, qui demande aux gens de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de ses proches.

L’ouragan Dorian accélère son déplacement vers la Nouvelle-Écosse et devrait toucher terre samedi soir près d’Halifax. On prévoit des vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 140 kilomètres à l’heure, et de la pluie forte sur certains secteurs du Canada atlantique et de l’est du Québec, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Le Centre canadien de prévision des ouragans diffusera d’ailleurs samedi, en direct sur Facebook, les derniers développements concernant la tempête, soit une mise à jour en avant-midi et l’autre en après-midi.

Mais cette fois, contrairement à la Floride, l’ouragan Dorian a une trajectoire un peu plus prévisible explique le météorologue Simon Legault d’Environnement Canada.

«Maintenant que Dorian est en branle vers le nord-est, il est pris dans un courant atmosphérique. On a une très bonne idée de son déplacement, de sa position, de sa vitesse et c’est plus facile d’anticiper où la tempête va aller.»

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine devraient être les plus durement touchées, mais le Nouveau-Brunswick et la Basse-Côte-Nord en subiront aussi les inconvénients.

«En approchant de la Nouvelle-Écosse, on s’attend toujours d’avoir un ouragan de catégorie 1, avec des vents soutenus de 120 kilomètres/heure, mais pour les gens du Nouveau-Brunswick, c’est plus de la pluie que du vent, avec des quantités assez élevées du côté de Moncton et du côté est de la province», affirme M. Legault.

«On peut aller chercher du 100 à 110 millimètres de précipitations au Nouveau-Brunswick. Du côté de la Gaspésie on peut avoir de 30 à 60 mm; pour les Îles-de-la-Madeleine on parle de 50 à 100 mm de prévu; en Basse-Côte-Nord, on a aussi de bonnes quantités, mais c’est difficile de savoir où seront les plus grandes quantités.»

La Nouvelle-Écosse sera la plus touchée avec des précipitations de 100 à 200 mm de pluie sur l’ouest de la province, en plus des vents.

La plupart des régions connaîtront des vents de force tempête tropicale de 90 à 110 km/h.

Helen Moka, La Presse canadienne