Le défenseur des droits des patients, Me Jean-Pierre Ménard, reçoit un honneur

MONTRÉAL — L’avocat connu comme le défenseur des droits des patients, Me Jean-Pierre Ménard, vient de recevoir le Prix Justice Québec 2018.

C’est la ministre de la Justice Sonia LeBel qui lui a décerné lundi cet honneur lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel du Parlement, à Québec.

Mme LeBel a souligné que Me Ménard a reçu cette distinction pour «pour son engagement dans la défense des droits des usagers du système de santé et la protection des personnes vulnérables, et pour ses actions ayant favorisé la connaissance, la promotion et le respect des droits des citoyens en matière de santé».

Me Ménard a mené plusieurs combats pour ses clients. Fort récemment, il a représenté Jean Truchon et Nicole Gladu qui souhaitaient obtenir l’aide médicale à mourir. Il a réussi à faire invalider des critères des régimes fédéral et provincial portant sur l’aide médicale à mourir, élargissant du coup son accessibilité. Il a aussi représenté les victimes de la légionellose à Québec, dans le cadre d’une action collective, ainsi que maintes poursuites pour des erreurs médicales. Dans les années 1980, il a participé à la Commission d’enquête sur l’administration et le fonctionnement de l’hôpital psychiatrique de Rivière-des-Prairies.

Me Ménard a amorcé sa carrière en 1981, alors que peu d’avocats exerçaient en droit de la santé.

La majeure partie de son travail et de son engagement social est vouée à la protection des personnes vulnérables, dont les patients psychiatriques, les personnes âgées et les personnes atteintes de déficience intellectuelle, et ce, souvent pro bono, est-il écrit dans le communiqué de la ministre de la Justice.

Encore tout récemment, il avait d’ailleurs piloté le dossier de Mme Gladu et de M. Truchon sans facturer ses honoraires.

Le Prix de la justice du Québec reconnaît l’apport remarquable d’une personne qui favorise un meilleur accès à la justice pour tous ou qui contribue à faire progresser le système de justice québécois au bénéfice de la société.

«Me Ménard se consacre, depuis près de 40 ans, à faire reconnaître et étendre les droits des personnes victimes du système de santé. Son apport à la société québécoise est exceptionnel; par ses actions, il a contribué à une justice plus accessible, de qualité et universelle, valeurs représentées par le Prix de la justice du Québec», a souligné Mme LeBel par communiqué.

Stéphanie Marin, La Presse canadienne