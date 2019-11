Taux de chômage stable en octobre au Canada, légère hausse au Québec

OTTAWA — L’emploi était stable le mois dernier au Canada et le taux de chômage s’est maintenu à 5,5 pour cent, selon Statistique Canada. L’emploi avait progressé au pays au cours des deux mois précédents.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a augmenté de 443 000 ou de 2,4 pour cent, principalement en raison d’une hausse du travail à temps plein.

Statistique Canada a observé qu’en octobre, l’emploi a reculé chez les hommes du principal groupe d’âge actif de 25 à 54 ans et augmenté chez les personnes âgées de 55 ans et plus. Il a diminué dans les secteurs de la fabrication et de la construction, mais il a progressé dans les administrations publiques ainsi que dans la finance, les assurances et les services immobiliers et de location.

Le nombre de travailleurs autonomes a affiché une baisse.

Au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,2 pour cent de septembre à octobre, de 4,8 à 5 pour cent. L’emploi a décliné de 0,2 pour cent, surtout à cause du recul dans l’emploi à temps plein.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est passé de septembre à octobre de 8,3 à 8,1 pour cent et à l’Île-du-Prince-Édouard, de 8,8 à 8,4 pour cent. En revanche, il a bondi en Nouvelle-Écosse, de 7,2 à 8 pour cent.

En Ontario, le taux de chômage est resté stable, à 5,3 pour cent.

La Presse canadienne