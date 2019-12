Pédiatrie sociale: la 17e Guignolée du Dr Julien se déroule ce samedi

MONTRÉAL — C’est ce samedi matin que s’amorce la 17e Guignolée du Dr Julien au profit de la pédiatrie sociale en communauté.

Comme le veut la tradition, de nombreux bénévoles solliciteront des dons, de 9 h à 17 h, pour les trois centres de pédiatrie sociale de Montréal qui viennent en aide aux enfants les plus vulnérables de la métropole. Il s’agit du centre de pédiatrie sociale d’Hochelaga, du Garage à musique dans Maisonneuve et du Centre de Côté-des-Neiges. À eux seuls, ces trois centres ont soigné et accompagné plus de 2700 enfants et leur famille au cours de l’année.

«La pédiatrie sociale en communauté, c’est une médecine de proximité. On amène dans les quartiers les plus vulnérables des services cliniques qui sont aussi médicaux, que sociaux, que juridiques», explique le pédiatre Gilles Julien en entrevue à La Presse canadienne.

«On offre de l’art thérapie, de la musico thérapie, du travail social, des services d’éducateurs, de psychoéducateurs, d’orthophonistes et d’ergothérapeutes. Bref, on offre tous les services dont un enfant a besoin et on suit son développement», ajoute-t-il en rappelant que les parents et la communauté sont invités à offrir un cercle protecteur autour de ces enfants qui vivent dans les quartiers les plus vulnérables.

Ailleurs dans la province, 40 centres de pédiatrie sociale accrédités par la Fondation du Dr Julien offrent aussi des services à près de 9000 enfants. Plusieurs de ceux-ci profitent d’ailleurs de l’occasion pour tenir leur propre Guignolée du Dr Julien ce samedi afin d’amasser des fonds pour les besoins dans leur communauté. En 2018, une vingtaine de centres de pédiatrie sociale accrédités en région avaient récolté 996 595$ grâce à la grande générosité du public.

«On réussit à offrir à environ 10 000 enfants à l’échelle du Québec ce type de service, mais il y en a au moins 30 000 qui en auraient besoin et c’est un chiffre assez conservateur», soutient le Dr Julien, président de la Fondation qui porte son nom. Il insiste sur l’importance de cette campagne de financement d’une journée au moment où la demande pour des centres de pédiatrie sociale est en hausse constante au Québec.

«On a une aide gouvernementale partielle pour nous aider à soutenir les nouveaux centres, dit-il. On développe actuellement cinq à six nouveaux centres par année. On aimerait bien rejoindre au moins 20 000 enfants d’ici cinq ans.»

En 2018, la Guignolée du Dr Julien a permis d’amasser plus de 1,7 million $ (1 763 200 $) pour la pédiatrie sociale uniquement à Montréal, un montant record démontrant de la grande générosité des citoyens envers l’œuvre du Dr Julien. Ce dernier a dit espérer que les Québécois seront tout aussi généreux cette année.

Il y a plusieurs façons de contribuer à l’oeuvre du Dr Julien auprès des enfants provenant des quartiers les plus défavorisés: en personne auprès des bénévoles qui recueilleront vos dons samedi par téléphone au 1-855-DRJULIEN (1 855 375-8543), par texto en textant DRJULIEN au 20222 pour faire un don de 10 $ ou 20 $ ou par la poste en faisant parvenir un chèque à la Fondation Dr Julien sur la rue Sainte-Catherine à Montréal ou au centre de pédiatrie sociale de votre communauté.

La Presse canadienne