OTTAWA — Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, refuse de dire ce que Washington a répondu lorsque le gouvernement canadien lui a demandé de ne pas signer un accord de libre-échange avec la Chine avant la libération des deux Canadiens détenus dans ce pays.

Vendredi, lors d’une entrevue avec La Presse canadienne, le ministre Champagne a affirmé que «ce ne serait pas dans l’intérêt» de Michael Kovrig et de Michael Spavor qu’il entre dans les détails entourant la négociation sur leur libération.

La veille, dans une entrevue au réseau TVA, Justin Trudeau a révélé qu’il a demandé aux États-Unis de ne pas finaliser un accord de libre-échange avec la Chine tant que les deux Canadiens seront détenus par les autorités chinoises.

Son ministre préfère rester beaucoup plus discret.

M. Champagne assure qu’il y a «beaucoup de choses qui se passent» pour assurer la libération de MM. Kovrig et Spavor et qu’il n’y a «pas un dossier de politique étrangère au Canada pour lequel on investit plus de temps, plus d’énergie, plus de moyens» que celui-là.

La Chine, elle, a tourné en dérision les commentaires de M. Trudeau. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cité dans un article du Globe and Mail, a déclaré que cette demande du Canada était «vouée à l’échec».

Ce porte-parole suggère qu’une entente de libre-échange sera bénéfique pour les deux grandes puissances mondiales et que le président Trump va sans aucun doute donner la priorité aux bénéfices économiques de son propre pays.

La Chine réclame toujours la libération d’une dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, qui a été arrêtée à Vancouver l’an dernier.

Catherine Lévesque, La Presse canadienne