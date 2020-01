Révision du cours d’Éthique et culture religieuse lancée par le gouvernement

QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, lance une consultation pour la révision en profondeur du programme d’études Éthique et culture religieuse implanté dans les écoles du Québec il y a un peu plus de dix ans.

Le ministre dit avoir observé que le cours d’Éthique et culture religieuse a fait l’objet de nombreuses critiques d’experts et dans le milieu scolaire, ce qui rend nécessaire une actualisation des contenus du programme, à son avis.

La participation citoyenne et la démocratie, l’éducation juridique, l’écocitoyenneté, l’éducation à la sexualité, le développement de soi et des relations interpersonnelles, l’éthique, la citoyenneté numérique et la culture des sociétés sont les thèmes qui seront soumis aux consultations.

La consultation citoyenne en ligne débute ce vendredi, jusqu’au 21 février à l’adresse www.education.gouv.qc.ca/consultationsecr. Trois forums se tiendront les 7, 14 et 21 février, respectivement à Trois-Rivières, Québec et Montréal, auxquels seront invités différents partenaires du milieu de l’éducation, qui pourront y exprimer leurs opinions et échanger avec différents experts.

Un rapport faisant la synthèse de ces consultations sera soumis au ministre Roberge au printemps prochain. Ce rapport servira de base pour l’ébauche d’un projet de programme, qui sera par la suite soumis à une validation auprès de divers comités et des partenaires du réseau de l’éducation.

Le nouveau cours qui en découlera devrait être donné dans les écoles québécoises lors de la rentrée scolaire 2022-2023 après avoir été mis à l’essai dans certaines écoles lors de l’année scolaire précédente.

