Trudeau demande aux manifestants qui bloquent des trains de respecter la loi

Justin Trudeau a prévenu mercredi les opposants au projet de gazoduc en Colombie-Britannique que le gouvernement fédéral respecte le droit de manifester pacifiquement, mais que la primauté du droit devait être respectée.

En visite officielle au Sénégal, mercredi, le premier ministre a été appelé à commenter l’annulation du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs sur des lignes clés, alors que la police s’apprête à déloger des opposants en vertu d’injonctions. Le transporteur exo a confirmé en fin de nuit mercredi l’annulation pour la troisième journée consécutive du service de trains de banlieue entre Candiac et le centre-ville de Montréal.

Les manifestants bloquent plusieurs lignes ferroviaires au pays pour appuyer les opposants au projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverserait le territoire traditionnel de la première nation Wet’suwet’en, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Ce gazoduc constitue un élément clé du projet d’exportation de gaz naturel liquéfié de l’entreprise LNG Canada, estimé à 40 milliards $. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a appliqué la semaine dernière une injonction prononcée par le tribunal contre les chefs héréditaires de Wet’suwet’en et leurs partisans, qui bloquent la construction du gazoduc.

«Au Canada, on est une démocratie qui reconnaît et qui va toujours défendre le droit de manifester de façon paisible et nous sommes aussi un pays de la règle de droit, et c’est important que toutes ses lois soient respectées», a indiqué le premier ministre à Dakar. M. Trudeau a ajouté qu’il prévoyait de parler avec ses ministres plus tard dans la journée, mais il a pressé toutes les parties «de travailler en dialogue pour résoudre cet enjeu très rapidement».

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a déclaré qu’il travaillait avec son homologue de l’Ontario, Caroline Mulroney, pour trouver une solution dans cette province. Via Rail a notamment annulé le service sur ses liaisons Montréal-Toronto et Ottawa-Toronto jusqu’à au moins la fin de la journée de jeudi en raison d’un barrage près de Belleville, en Ontario. Via a indiqué que 157 liaisons avaient été annulées jusqu’ici, touchant 24 500 voyageurs.

À Québec, le premier ministre François Legault a déploré qu’Ottawa ne collabore pas plus avec son gouvernement «sur ce problème qui est un problème canadien», a-t-il estimé. «C’est un problème en plus qui concerne le transport, qui est de compétence fédérale. C’est un dossier qui concerne les Autochtones, qui est une compétence partagée, donc je ne comprends pas M. Garneau et le gouvernement fédéral de ne pas vouloir s’impliquer avec nous dans le dossier», a-t-il soutenu en mêlée de presse.

Les manufacturiers inquiets

L’impact économique des manifestations commence à se faire sentir: la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a averti mardi qu’elle devrait fermer des portions «importantes» de son réseau à moins que les barrages sur ses voies ferrées ne soient levés.

Plus de 150 trains de marchandises sont paralysés depuis l’érection de barricades jeudi dernier en Colombie-Britannique et en Ontario. En plus des annulations de services au Québec et en Ontario, Via indique qu’une manifestation près de New Hazelton, en Colombie-Britannique, cause l’interruption du service ferroviaire normal entre Prince Rupert et Prince George.

Mardi, à Victoria, des manifestants ont également perturbé les activités de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, alors que le gouvernement néo-démocrate livrait son discours du Trône. Les manifestants, qui campent devant la législature depuis vendredi, dénoncent le gouvernement néo-démocrate de John Horgan, qui a appuyé le projet de gazoduc Coastal GasLink.

Pendant ce temps, les policiers de la GRC ont délogé les manifestants à Houston, en Colombie-Britannique, et ont arrêté 28 personnes. Six ont été libérées sans être accusées et 14 ont comparu devant un juge et ont été libérées en promettant de respecter l’injonction.

L’association des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, dont les membres chargent habituellement environ 4500 wagons par jour, a exhorté le gouvernement à travailler avec la police pour rétablir le service sur les voies. «Au Canada, il n’y a pas vraiment d’autres moyens pour transporter des marchandises, a déclaré le président de l’association, Dennis Darby. Les routes et les camions — en particulier au Québec et dans le sud de l’Ontario — utilisent déjà très, très fortement la capacité disponible.»

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:CNR)

La Presse canadienne