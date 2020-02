Pour le promoteur Yvon Michel, les demandes de la RACJ étaient «surprenantes»

MONTRÉAL — Le promoteur Yvon Michel est venu donner sa version des faits lors de la deuxième journée des audiences de la Régie des alcools des courses et des jeux.

La RACJ reproche à Groupe Yvon Michel (GYM) d’atteinte au bon renom du sport, d’exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers — New Era Fighting and Promotions —, de la présence d’un groupe criminalisé à des événements, ainsi que d’organisation d’un combat concerté. Les faits reprochés au promoteur montréalais sont en lien avec deux galas organisés conjointement avec New Era, en mai et septembre 2019.

Michel, après avoir longuement expliqué aux régisseuses Me Louise Marchand et Me France Thériault toute son implication dans le monde de la boxe amateure et professionnelle, a souligné à quel point les demandes de la Régie à la suite du gala du 20 septembre l’ont surpris.

La Régie reproche particulièrement à GYM la présence de personnes membres ou liées à des groupes criminalisés dans le périmètre de sécurité lors de cette soirée. Michel a expliqué comment la Régie avait approuvé le plan de la salle et de quelle façon ces billets s’étaient retrouvés en vente sur le réseau Ovation ou à la billetterie du centre Pierre-Charbonneau. Il a aussi précisé que ces billets n’avaient pas été donnés à ces personnes, qu’il «ne connaît pas et ne côtoie pas sciemment».

Les policiers témoins de la RACJ avaient affirmé mardi que jamais Michel n’avait discuté ou interagi avec les quelque 10 personnes liées aux Hell’s Angels présentes sur place.

Michel a rappelé que l’un des responsables des sports de combat à la RACJ, Michel Hamelin, est venu s’asseoir avec lui ce soir-là afin de discuter de la soirée et que jamais il n’a été question des gens assis dans la rangée directement derrière lui.

«Ç’aurait été très facile de déplacer le périmètre si on m’avait fait part d’un problème. On serait allé voir les gens de la logistique et on aurait avancé le périmètre devant cette rangée», a fait valoir Michel.

Le promoteur s’est aussi dit surpris qu’on demande aux deux promoteurs, pour l’événement prévu en mai 2019, d’avoir leur permis d’organisateur annuel d’événements, une première pour lui en plus de 30 ans dans la boxe au Québec.

«La règle (de la Régie) a toujours été qu’il n’y ait qu’un seul répondant pour un événement, l’organisateur, qui effectuait la demande de permis ponctuel pour l’organisation d’une soirée. (…) Je suis le plus prolifique et le plus ancien organisateur de boxe du Québec, et personne ne m’a jamais parlé de ça (avant).»

D’autre part, pour ce qui est de l’exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers — New Era Fighting and Promotions —, la Régie a présenté en preuves de multiples factures qui ont été acquittées ou adressées à New Era, son président Yan Pellerin, Daniel Fontaine ou encore Groupe Hugo Girard.

À son tour, Michel a rappelé avec aplomb que de nombreux événements ont été organisés par plusieurs promoteurs à la fois et que les factures ne sont pas exclusivement payées par l’organisateur de la soirée en question.

Par ailleurs, cette association avec M. Pellerin semble faire sourciller la RACJ. Michel a indiqué qu’avant de s’associer à Pellerin et New Era, il avait demandé conseil à M. Hamelin, qui avait affirmé ne pas connaître personnellement M. Pellerin.

À la suggestion de M. Hamelin, Michel a demandé à M. Pellerin de faire une demande de permis annuel d’organisation d’événements de sports de combat, ce qui aurait eu pour effet de déclencher une enquête de ses antécédents par la Sûreté du Québec.

«Je lui ai dit que s’il obtenait son permis, alors nous allions collaborer davantage avec lui, mais que si pour quelque raison que ce soit, on le lui refusait, alors nous n’allions plus jamais faire affaire avec lui et que je n’avais pas besoin de connaître la raison de ce refus», a noté Michel.

Les représentations se poursuivront en après-midi, avec le contre-interrogatoire du clan Michel.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne