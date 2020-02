Procès d’Éric Salvail: négation en bloc des allégations

MONTRÉAL — Éric Salvail a nié en bloc, jeudi matin, toutes les allégations dont il fait l’objet.

Le producteur et animateur déchu, qui est accusé d’agression sexuelle, séquestration et harcèlement sexuel, a qualifié de «farfelu» tout l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration raconté par la présumée victime, Donald Duguay.

En interrogatoire principal, l’accusé a répété à plusieurs reprises qu’il ne travaillait plus à Radio-Canada au moment où les gestes qu’on lui reproche auraient été posés, soit le 29 octobre 1993 dans une toilette de la société d’État.

Il a présenté des photos de lui-même prises en 1993 pour chercher à démontrer qu’à cette époque, à cinq pieds neuf pouces et 150 livres, «je n’avais pas, visiblement, la carrure et la façon imposante qu’il a racontée comme si je mesurais six pieds et que je pouvais dominer et retenir quelqu’un et en même temps défaire sa ceinture».

Quant aux épisodes de harcèlement répétés, dont un incident où il se serait exhibé au plaignant, il les a catégoriquement niés également, faisant valoir au lendemain du dépôt de l’ensemble de son dossier d’emploi à Radio-Canada qu’il ne travaillait pas au service du courrier.

«Je n’ai pas pris les fesses de M. Duguay en avril, en mai ou en juin 1993. Je ne travaillais pas au courrier», a-t-il affirmé. Il a ajouté que celui-ci ne pouvait pas l’avoir formé au service du courrier en 1993 puisqu’il avait déjà travaillé dans ce service en 1991.

Il a également fait valoir qu’il était invraisemblable qu’il prenne de tels risques, alors qu’il commençait à peine sa carrière

En fait, Éric Salvail affirme que «la première fois que j’ai pris connaissance de son nom (celui de Donald Duguay), c’est lorsque j’ai reçu le courriel de Me (Amélie) Rivard», soit lorsque la procureure de la Couronne lui a signifié que des plaintes avaient été portées contre lui. Tout au plus a-t-il dit que » son visage me disait quelque chose » lorsque les policiers lui ont montré une photo.

Quant à la possibilité de lui avoir fait un commentaire grivois sur l’allure de son postérieur, Éric Salvail a simplement dit: «Je n’ai pas souvenir de ça, mais je ne l’exclus pas», tout en précisant que ce n’était certainement pas arrivé de façon répétitive.

C’est maintenant au tour de la Couronne de contre-interroger Éric Salvail.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne