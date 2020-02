Crise ferroviaire: Trudeau parle de progrès, les conservateurs de recul

OTTAWA — À sa 21e journée, la crise des barricades approche-t-elle de sa fin?

Après avoir parlé de «progrès» mercredi matin, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a signalé, mercredi midi, qu’elle attendait dans les prochaines heures des nouvelles des chefs wet’suwet’en dont l’opposition à un gazoduc en Colombie-Britannique a provoqué cette crise.

«Nous espérons (…) qu’il y aura une indication à leurs supporters qu’ils sont confortables avec les progrès faits jusqu’à maintenant», a déclaré la ministre Bennett en sortant de la réunion du caucus libéral.

Cette indication pourrait venir aussi vite que 15h, à la sortie de la période des questions des Communes. Les chefs réclamaient certaines concessions avant de rencontrer des représentants des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique. Cette éventuelle rencontre est considérée depuis le début, par Justin Trudeau, comme la «clé» pour résoudre la crise.

«Restons calmes. Il y a des avancées qui sont positives», a souligné le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, aux côtés de sa collègue Bennett.

«C’est clair qu’au fur et à mesure que la situation se développe, c’est important pour tout le monde de rester calme et de rester « focussé » sur ce qui arrive en Colombie-Britannique», a-t-il également dit alors que la situation à Tyendinaga en Ontario, le long de la voie ferrée, devenait plus tendue.

Plus tôt dans la journée, Justin Trudeau a aussi parlé de «progrès».

«On est content de voir du progrès (…), mais on continue à dire que les barricades doivent être enlevées», a déclaré M. Trudeau.

Invité à commenter la sortie, mardi, de François Legault qui suggérait que la barricade de Kahnawake, en terrain mohawk, pouvait être démantelée en ayant recours à la Sûreté du Québec (SQ), M. Trudeau a préféré s’en laver les mains.

«Nous suivons cette situation de près, mais ce n’est pas une juridiction fédérale», s’est-il contenté de répondre à son arrivée à la rencontre du caucus libéral.

Deux étages plus bas, aux portes de leur réunion, les députés conservateurs Gérard Detell et Alain Rayes s’en prenaient plutôt au gouvernement et disaient constater du recul.

«Ce que l’on constate, c’est que ça ne va pas en s’améliorant», a laissé tomber M. Rayes.

Son collègue Deltell a été plus cinglant.

«Quel manque de leadership odieux. (…) C’est un gouvernement d’abandon dirigé par une espèce de pâte molle», a pesté M. Deltell.

Lina Dib, La Presse canadienne