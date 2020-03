Air Canada suspend ses vols vers l’Italie en raison du coronavirus

MONTRÉAL — Air Canada suspend ses vols à destination et en provenance de l’Italie, affirmant que sa décision a été motivée par la réglementation italienne et par «des préoccupations persistantes en matière de santé et de sécurité» liées à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le dernier vol de la compagnie aérienne vers Rome devrait décoller de Toronto mardi, et le dernier vol de retour au départ de Rome pour Montréal devrait avoir lieu mercredi.

Air Canada annonce le redémarrage de son service le 1er mai. Entre-temps, elle indique que les clients concernés seront avisés et se verront offrir un remboursement complet.

En janvier, la plus grande ligne aérienne du Canada a interrompu tous ses vols directs vers la Chine, l’épicentre du virus.

Les actions de la compagnie aérienne ont chuté d’environ 40 % au cours des sept dernières semaines.

Le COVID-19 entraîne des difficultés pour les lignes aériennes mondiales, car les entreprises suspendent leurs voyages d’affaires non essentiels et les conférences et autres événements sont annulés en raison de l’augmentation des restrictions de voyage des gouvernements.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:AC)

La Presse canadienne