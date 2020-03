Météo au Québec et dans les Maritimes: imminence d’une importante dépression

MONTRÉAL — Environnement Canada a transmis jeudi matin pour plusieurs régions du Québec des bulletins météorologiques spéciaux car une vaste dépression s’apprête à déverser d’importantes précipitations, sous diverses formes.

Dans le sud du Québec, de Gatineau jusqu’en Beauce, de 15 à 25 millimètres de pluie devraient tomber à compter de la nuit de vendredi. Elle pourrait être verglaçante car les températures seront près du point de congélation, selon les météorologues.

L’agence fédérale prévient que les températures douces et la forte pluie devraient accélérer la fonte de la neige. Dans certains secteurs, le niveau des cours d’eau pourrait augmenter.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec rapporte d’ailleurs qu’avant l’arrivée des précipitations, des inondations mineures se sont déjà produites sur les berges du lac Saint-Louis, dans l’ouest de l’île de Montréal, de même qu’au long de la rivière Chaudière à Saint-Georges, en Beauce.

Certaines régions devraient recevoir 40 millimètres de pluie. Ce sera notamment le cas pour les secteurs de Saint-Jérôme, Joliette et Trois-Rivières.

D’autre part, la dépression météorologique déversera de la neige, parfois en grandes quantités.

Une dizaine de centimètres de neige sont attendus à Québec. Les quantités pourraient atteindre 25 centimètres à La Malbaie, Rivière-du-Loup et Gaspé.

Environnement Canada prévient qu’entre 25 et 50 centimètres de neige pourraient s’abattre à Saguenay, Tadoussac, Baie-Comeau et Sept-Îles, de même que dans le sud de la péninsule gaspésienne, à Bonaventure et Chandler, notamment.

Une trentaine de centimètres de neige pourraient tomber dans l’ensemble des régions urbaines du Nouveau-Brunswick, à Edmundston, Campbellton, Bathurst Saint-Jean et Fredericton. De la forte pluie et des vents puissants sont prévus à Halifax et à Sydney, en Nouvelle-Écosse, mais aucun avertissement n’était encore en vigueur jeudi matin pour l’Île-du-Prince-Édouard.

Jean-Philippe Denoncourt, La Presse canadienne