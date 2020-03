Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent rester chez elles, exhorte Legault

QUÉBEC — Les personnes âgées de plus de 70 ans ne doivent pas quitter leur domicile jusqu’à nouvel ordre à moins que ça ne soit absolument nécessaire, a demandé samedi, le premier ministre François Legault, lors de sa mise à jour quotidienne sur les efforts pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans la province.

M. Legault a expliqué que les personnes âgées sont beaucoup plus à risque de subir de graves conséquences, voire la mort, si elles sont infectées par le nouveau coronavirus.

Lors de conférence de presse tenue en début d’après-midi à l’Assemblée nationale, le premier ministre a indiqué que le Québec doit tirer des leçons des données issues de la situation en Chine.

Là-bas, 8,0% des personnes âgées de 70-79 ans qui ont été infectés sont décédées et 14,8% des 80 ans et plus. En comparaison, les personnes plus jeunes sont moins à risque de mourir du virus. Les taux ont été de 0,2% des personnes âgées de 30 à 39 ans, 0,4% des 40 à 49 ans, 1,3% des 50-59 ans et 3,6% 60-69 ans.

«Il faut que comme société on soit capable de tout faire pour protéger nos personnes qui sont plus âgées», a insisté M. Legault.

M. Legault a également annoncé que les visites dans les centres de personnes âgées et dans les hôpitaux seront désormais interdites.

Le gouvernement a aussi adopté un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire au Québec.

Le premier ministre était accompagné du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ainsi que de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

La Presse canadienne